As redes sociais são amplamente utilizadas no Brasil e ao redor do globo. Com influência crescente das redes no mundo fora das telas, redes sociais como o Instagram deixaram de ser um mero passatempo. Para muitas pessoas, trata-se, também, de uma ferramenta de trabalho e de negócios. Por isso, adquirir seguidores tornou-se uma forma de crescer na plataforma e, consequentemente, fora dela também.

Isto acontece porque o número de seguidores no Instagram, terceira rede social com maior número de contas no Brasil, indica a popularidade da conta. Em conjunto com outros fatores, o número de seguidores indicará a autoridade do perfil. E poderá, ainda, aumentar, cada vez mais e de forma orgânica, o alcance da conta.

Isto significa que, uma vez que você tenha um bom número de seguidores, mesmo que adquiridos em algum site, isto também impulsiona o crescimento orgânico da conta. Logo, mais e mais usuários encontrarão seu perfil, indicado pelos algoritmos, e sua marca continuará crescendo

Por isso, a compra de seguidores é, entre outros, uma ferramenta para entregar a mais pessoas suas publicações, sem a necessidade de anúncios, por exemplo.

Por que adquirir seguidores para o Instagram?

Ou seja, um bom número de seguidores conduz a maior visibilidade do perfil, e é isso que é buscado por muitas estratégias de Marketing Digital. Em resumo, um alto número de seguidores poderá fazer os algoritmos trabalharem a seu favor, fornecendo mais oportunidades de vendas para sua empresa. Ou, também, apenas acelerando a trajetória de crescimento da sua conta, caso a intenção não seja empresarial.

Outro fator que leva pessoas a adquirir seguidores é, simplesmente, uma escolha de tempo e dedicação. Afinal, se o número da conta continua a crescer tranquilamente, é possível focar no tipo de conteúdo e estratégia para suas publicações.

Se você for dono de uma empresa que faz vendas por meio do Instagram, ter um número de seguidores garantido pode te permitir trabalhar em outros setores, como as vendas. Ou, ainda, testar com mais confiança diferentes estratégias de conteúdo, ferramentas para os algoritmos, para aparecer em recomendações, entre outros.

Desta maneira, as fotos, reels, conteúdo em geral e tudo o restante que envolve a conta e a relação com o público-alvo fica em primeiro plano. E, desta forma, cada vez mais e mais pessoas interessadas em aumentar seu engajamento, popularidade e potencial no Instagram procuram adquirir seguidores.

Neste artigo, mostraremos como isso é possível e quais as 3 melhores opções para adquirir seguidores com segurança. Confira, também, nossas dicas essenciais e tire dúvidas para ter todas as informações necessárias para adquirir seguidores. Acompanhe-nos!

Conheça os 3 principais sites brasileiros para adquirir seguidores de forma econômica em rede social

Há vários detalhes e informações importantes para saber ao procurar adquirir seguidores para o Instagram. Isto porque diferentes empresas podem ofertar diferentes produtos. Isto é, para adquirir seguidores brasileiros, nada melhor que adquiri-los com empresas brasileiras.

Assim, optar por sites nacionais na hora de adquirir seguidores para o Instagram é uma forma de filtrar os melhores serviços para você e sua conta.

Além disso, é importante verificar se a empresa que presta o serviço possui número ou diferentes canais para contato. Desse modo, você, como um dos clientes, poderá tirar dúvidas, contar com suporte e ter a certeza que teve seu dinheiro bem investido.

Há, ainda, outra informação vital para aqueles que querem aumentar os seguidores e, consequentemente, curtidas e visualizações em fotos e reels. Trata-se dos dados compartilhados ao adquirir seguidores.

Em geral, é necessário informar seu nome de usuário ou link que redirecione para sua conta, mas jamais ceder a senha. Desta forma, poderá angariar seguidores mantendo-se seguro. Entretanto, pode ser necessário deixar o perfil aberto ou público, caso a conta tivesse a visualização fechada para usuários não seguidores até então.

Dito isto, conheça nosso guia e nossas dicas com os 3 principais sites para aumentar o número de seguidores na sua conta do Instagram e, assim, alavancar seu perfil e suas vendas!

Preço do pacote de seguidores no Subsly varia de acordo com a localização dos usuários Divulgação

Subsly se destaca como a primeira e melhor opção para adquirir seguidores mundiais baratos em Subsly. A Subsly conta, também, com algumas importantes funcionalidades, como selecionar apenas usuários brasileiros e escolher o pacote de seguidores que vai de 50 a 50000. Porém, atenção, pois o preço muda de acordo com a localização dos usuários que serão seus próximos seguidores. Confira os principais preços abaixo:

- pacote de 50: R$ 12,99 de usuários mundiais e R$ 14,99 de usuários brasileiros;

- pacote de 100: R$ 19,49 de mundiais e R$ 22,99 de brasileiros;

- pacote de 500: R$ 41,99 de mundiais e R$ 62,49 de brasileiros;

- pacote de 1000: R$ 79,99 de mundiais e R$ 119,99 de brasileiros;

- pacote de 2500: R$ 189,99 de mundiais e R$ 289,99 de brasileiros;

- pacote de 5000: R$ 329,99 de mundiais e R$ 589,99 de brasileiros;

- pacote de 7500: R$ 489,99 de mundiais e R$ 884,99 de brasileiros;

- entre muitos outros.

Além de preços ótimos, a entrega dos seguidores se dá de maneira gradual com Subsly. Isto quer dizer que o aumento não acontecerá de uma hora para outra, mas, quanto maior o pacote, mais gradualmente será a entrega.

Assim, a entrega pode demorar de 24 horas a até 1 mês, para o maior pacote disponível. Deste modo, a segurança da conta no Instagram também é assegurada, sem levantar suspeitas na plataforma por se assemelhar, em tempo, ao crescimento orgânico.

Outra vantagem importante da Subsly são as amplas formas de pagamento. É possível pagar com PIX, cartões de crédito VISA e Mastercard, boleto bancário, PagSeguro, Apple Pay, Google Pay e mais. Contando com pacotes para outras redes sociais como Youtube e Kwai, a Subsly é uma das opções mais seguras e certas para este tipo de aquisição.

Deste modo, se sua marca estiver em diferentes redes socias, com a Subsly você poderá potencializar as interações e o engajamento em todas elas!

Ademais, se sua página tiver queda nos seguidores durante os 30 dias que se seguem após a aquisição, não se preocupe. Isto porque a Subsly possui uma função de garantia de 30 dias para manter o número adquirido. Assim, sua conta no Instagram e você poderão ficar sossegados com uma ótima experiência de compra na Subsly.

Por fim, basta informar o nome de usuário, e-mail e forma de pagamento para concluir a aquisição. Após isso, aguarde o tempo esperado para receber os seguidores.

E caso queira garantir curtidas, visualizações ou comentários, aumentando ainda mais o engajamento das suas postagens, saiba que é possível usar as ferramentas Subsly para adquiri-los também.

2. Zone SMM

Zone SMM tem várias opções de compra de seguidores para diferentes redes sociais Divulgação

Outra boa opção para angariar seguidores e, assim, obter mais curtidas em seus conteúdos e a cada publicação, é a Zone SMM. Com várias opções para diferentes redes sociais e diferentes funcionalidades, com a Zone SMM é possível adquirir seguidores para o Instagram. As opções são de pacotes com 50, 100, 300, 500, 1000 seguidores, entre outros.

Com a Zone SMM, cada um dos clientes pode optar por contas mistas ou de algum local específico, como o Brasil. Deste modo, contas brasileiras estão disponíveis na plataforma, mas os preços são calculados em dólares.

Por isso, orientamos a cautela na hora de realizar o pagamento. Se sentir necessidade, verifique com a empresa recomendações e informações sobre como realizar o pagamento. Que, por sua vez, mesmo calculado em dólares, ainda é acessível no preço final para brasileiros!

Além do Instagram Zone SMM também trabalha com o Telegram, Facebook, Youtube, Tráfico web, sendo uma opção para quem procura variedade.

E, conforme indicado, Zone SMM não necessita de senha para processar o pedido de seus clientes e entregar o prometido, sendo assim, também uma boa experiência de compra.

3. Seguidores Brasil

Seguidores Brasil é recomendado para quem quer crescer de forma rápida no Instagram Divulgação

A empresa SeguidoresBrasil.net é a terceira opção para quem deseja adquirir seguidores e, com isso, mais clientes para seu negócio. Ou, ainda, para quem quer crescer de maneira rápida no Instagram e com isso ter maior alcance com seu conteúdo.

Os pacotes para aquisição vão de seguidores mundiais e apenas brasileiros, com números de 1000 a 100000. Com valores em geral acessíveis para pacotes menores, a Seguidores Brasil alerta que os perfis podem deixar de seguir sua conta com o passar dos meses, mas há um Refil 30 Dias para repor em caso de perda.

Ademais, é preciso ir até suas configurações no Instagram e deixar o perfil público para que a aquisição funcione na plataforma. E, pensando no pagamento, a Seguidores Brasil possui o PIX como método preferencial, mas também é possível pagar por meio do WhatsApp.

Dúvidas frequentes

Confira abaixo as respostas para algumas dúvidas comuns.

É legal comprar seguidores?

Sim. Não há legislação que proíba a compra de pacotes de seguidores. Além disso, os seguidores serão enviados e seguirão seu perfil no Instagram como de maneira natural. Em especial com a entrega gradual, não há o que temer. Mas caso a entrega seja feita de uma só vez, pode ser que a rede social note como um comportamento estranho da conta.

É preciso fornecer senha para comprar seguidores?

Não! Não é preciso fornecer senha para nenhuma das empresas que vendem pacotes de seguidores ou curtidas no Instagram ou outra rede social. Por isso, se pedirem sua senha, desconfie e procure outras formas ou empresas para fazer negócio.

É possível comprar curtidas e comentários no Instagram?

Sim. Algumas marcas, como a Subsly, permitem que seus usuários comprem pacotes de curtidas e de comentários para uma publicação em específico ou mais postagens. Esta pode ser uma maneira de usar diferentes recursos para alavancar seus conteúdos e postagens na rede social e melhorar sua visibilidade.

É possível adquirir seguidores para outras redes sociais?

Sim. A maior parte das companhias que trabalham com pacotes, vendem para diferentes redes sociais. Instagram, Youtube e TikTok são algumas das redes mais famosas, com mais interações e procuras. A atividade de aquisição será, em geral, parecida para diferentes redes sociais, necessitando de informações como nome de usuário e a forma de pagamento.

Os novos seguidores comentam nos meus vídeos?

Não há garantia que os seguidores adquiridos comentem em seu conteúdo, seja vídeos, reels, fotos ou outro tipo de conteúdo no Instagram. Pode ser que as contas se identifiquem com sua página e produzam engajamento em uma publicação ou em tudo no perfil. Entretanto, isso não é garantido pelas empresas.

Qual a vantagem de comprar seguidores no Instagram?

Ao adquirir seguidores, você garante um crescimento para seu perfil. Aos poucos, esta aquisição auxilia no crescimento orgânico da sua marca. Com isso, torna-se possível dedicar seu tempo a pensar ferramentas para seu conteúdo, publicações, diferentes postagens, entre outros. Assim, adquirir um pacote de usuários que te seguem é um modo de investir na presença da sua marca na rede social.

Qual o melhor site para comprar seguidores mundiais baratos?

Dito isto, com todas as informações apresentadas sobre os principais sites para adquirir seguidores no Instagram, qual seria a melhor ferramenta para fazer isso de maneira barata e segura? Bom, com base na nossa experiência e nossa avaliação, a empresa que se saiu melhor no processo de compra, no preço e na entrega foi a Subsly.

Com a entrega gradual, os números cresceram sem levantar suspeitas que pudessem suspenser o alcance dos conteúdos da página. Além disso, os pacotes de Subsly são acessíveis, de modo que se torna fácil e barato adquirir seguidores mundiais ou brasileiros com a Subsly.

Por isso, se quiser dar um boost no engajamento da sua marca no Instagram, enquanto se dedica a pensar mais estratégias para suas postagens, não hesite mais. Compre seguidores com a Subsly e amplie seu público!