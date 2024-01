A imigração italiana desempenhou um papel significativo na construção da diversidade cultural brasileira. Esse fluxo migratório marcou presença de maneira expressiva nas regiões sul e sudeste do país.

No entanto, a região centro-oeste também recebeu imigrantes europeus, um fato que não é abordado com a profundidade que merece. Assim como no Rio Grande do Sul e em São Paulo, os estados do centro-oeste também estabeleceram comunidades de imigrantes italianos.

Estes locais ainda existem na atualidade e mantêm a tradição e a cultura dos italianos. Os descendentes destas pessoas, ainda presentes no centro-oeste, podem ter o direito à cidadania italiana.

Como funciona a cidadania italiana por descendência?

Um morador do centro-oeste pode sim ter o direito à cidadania italiana, seguindo o critério da descendência. Conhecida no Direito como Jus Sanguinis, a cidadania por descendência é obtida mediante a comprovação de ascendência de um antepassado italiano.

O processo envolve a coleta de certidões e documentos que estabeleçam a ligação familiar de uma pessoa com o antepassado europeu. No caso da cidadania italiana, o direito não possui limite de gerações. Considerando que a imigração europeia também alcançou o centro-oeste, é muito provável que os habitantes da região sejam elegíveis. A orientação é contar com a ajuda de especialistas para a preparação dos documentos.

Em alguns casos, o serviço de assessoria ajuda a encontrar os documentos em prefeituras, dioceses e igrejas na Itália. Outra vantagem de contar com uma assessoria em dupla cidadania é o acompanhamento do processo. Tudo isso ajuda no sucesso da solicitação e no andamento do processo. Afinal, a precisão e a conformidade com as normas legais são cruciais para o sucesso do processo.

Imigração italiana no centro-oeste do Brasil

Um fluxo considerável de imigrantes italianos chegou ao Brasil em busca de oportunidades no final do século XIX e início do século XX. Enquanto as regiões sul e sudeste eram destinos tradicionais, o centro-oeste também testemunhou a chegada desses imigrantes, especialmente na atuação agrícola.

Imigração italiana em Goiás e no Distrito Federal

Você sabia que existe um município com o nome de Nova Veneza em Goiás? É uma clara homenagem à Itália e uma prova de que a imigração europeia alcançou o centro-oeste. A história da cidade remonta a uma época em que era conhecida como Goianás, uma denominação que persistiu até o ano de 1958. Esta data marca a mudança de identidade do município.

Esse ponto de inflexão ocorreu com a escolha de um novo nome: Nova Veneza. Essa mudança reflete não apenas uma transformação de nomenclatura, mas também simboliza a forte influência da imigração italiana na região. Nova Veneza tornou-se um epicentro da cultura italiana em Goiás. Se você reside neste município ou nas proximidades, é muito provável que você tenha direito à cidadania italiana. O mesmo vale para os residentes de Brasília. A cidade recebeu influência do estado de Goiás e toda a região centro-oeste.

Imigrantes italianos no Mato Grosso e Mato Grosso do Sul

Na década de 70, ambos os estados experimentaram uma significativa influência dos descendentes de italianos. Neste período, descendentes de italianos vindos do sul do Brasil se estabeleceram no centro-oeste. Nessa época, aconteceu a colonização do cerrado mato-grossense, apoiada pelas cooperativas. O fluxo migratório do sul para o centro-oeste impulsionou a transformação rural. Isso ajudou no desenvolvimento da agricultura e pecuária em larga escala.

Junto com o desenvolvimento econômico, os estados herdaram a cultura italiana dos sulistas, especialmente gaúchos. Muitos habitantes desses lugares podem ter direito à cidadania italiana por conta do movimento migratório que ocorreu na década de 70.

Como encontrar os documentos dos imigrantes italianos no centro-oeste?

Sobrenome italiano é indicador do direito à cidadania Freepik

Um ótimo indicador de ter o direito à cidadania é pelo sobrenome.

A Nostrali - Cidadania Italiana já elencou quais são os sobrenomes italianos mais comuns em descendentes brasileiros.

Se você encontrar o seu, entenda como um “sinal verde” para ir mais a fundo e encontrar os documentos dos imigrantes. Consultar o Arquivo Nacional pode oferecer um panorama sobre a localização dos papéis. A ferramenta funciona como um banco de dados que abriga documentos históricos. Assim, você pode encontrar informações sobre imigrantes italianos. Verificar arquivos estaduais e municipais no centro-oeste também é uma opção. Mas o melhor caminho é contar com uma assessoria especializada em cidadania italiana e não se preocupar com a burocracia.

Estes profissionais simplificam as etapas do processo, trazendo agilidade e assertividade na busca por documentos de imigrantes. Eles também garantem o avanço da solicitação nos tribunais italianos.

Fale com a Nostrali e descubra a sua origem italiana.