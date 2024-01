A tecnologia de aquisição e registro de dados tem sido um pilar fundamental na transformação da indústria moderna. Avanços significativos foram alcançados, particularmente no desenvolvimento de digital readouts, paperless recorders e temperature data loggers. Este artigo explora o impacto desses dispositivos e as tendências atuais que estão moldando o futuro da coleta e análise de dados industriais.

Digital readouts: precisão e agilidade na medição

Os digital readouts (DROs) revolucionaram a forma como as medições são realizadas em diversos setores. Esses dispositivos oferecem uma precisão inigualável, o que é crucial em campos como a engenharia mecânica e a fabricação de precisão. Com a introdução de interfaces intuitivas e conectividade melhorada, os DROs estão facilitando processos mais rápidos e eficientes, resultando em um aumento significativo na produtividade.

Digital readouts revolucionaram as medições Divulgação

Exemplo prático de digital readouts (DROs)

Imagine uma fábrica que produz componentes automotivos. Antes, as medições eram feitas manualmente, o que não só consumia tempo, mas também era suscetível a erros. Com a introdução dos DROs, a mesma fábrica agora consegue medir dimensões de peças com uma precisão milimétrica e de forma automatizada. Por exemplo, ao fabricar um pistão de motor, os DROs asseguram que cada peça esteja exatamente dentro das especificações exigidas, evitando falhas e garantindo a segurança.

Esse avanço tecnológico significa que menos tempo é gasto em medições e revisões, e mais tempo pode ser dedicado à produção em si. Além disso, a precisão dos DROs reduz drasticamente a quantidade de produtos defeituosos, economizando materiais e recursos. Em resumo, os DROs não apenas melhoram a qualidade do produto final, mas também otimizam todo o processo de produção, tornando-o mais eficiente e econômico.

Temperature data loggers: monitoramento ambiental avançado

Os temperature data loggers são essenciais para monitorar e registrar as condições ambientais, especialmente em setores como a cadeia de frio, a farmacêutica e a pesquisa ambiental. Com a capacidade de registrar dados de temperatura com alta precisão por períodos prolongados, esses dispositivos são fundamentais para garantir a qualidade e a segurança dos produtos. Os avanços recentes nesses loggers incluem maior duração da bateria, conectividade sem fio e integração com sistemas de análise de dados.

Exemplo prático de temperature data loggers

Um exemplo claro do uso de temperature data loggers pode ser visto no transporte de vacinas. As vacinas, para manterem sua eficácia, precisam ser armazenadas e transportadas em temperaturas específicas e controladas. Antes, o monitoramento da temperatura durante o transporte era um desafio, correndo o risco de comprometer a qualidade das vacinas.

Com os temperature data loggers, as empresas de transporte podem agora monitorar continuamente a temperatura dentro dos contêineres de vacinas. Estes dispositivos registram dados de temperatura em intervalos regulares e alertam os responsáveis se as temperaturas saírem do intervalo seguro. Por exemplo, se uma vacina precisa ser mantida entre 2°C e 8°C, o data logger garantirá que qualquer desvio seja prontamente identificado e corrigido.

Essa tecnologia não apenas assegura a integridade das vacinas durante o transporte, mas também fornece registros detalhados da temperatura para auditorias e controles de qualidade. Graças aos temperature data loggers, a cadeia de frio para produtos sensíveis à temperatura tornou-se muito mais segura e eficiente.

Paperless recorders: o fim do papel na era digital

Os paperless recorders são instrumentos avançados que registram dados coletados ou dados aritméticos em um eixo baseado no tempo, no sistema de armazenamento interno do instrumento, sem consumir recursos de gravação comuns, como papel, caneta e tinta. Os dados armazenados dentro do instrumento são exibidos em uma tela LCD após cálculos e simulações. As telas LCD comumente usadas são mais amplas e podem exibir display digital, gráfico de barras, curvas, lista de alarmes, entre outros.

A quantidade de canais de um paperless recorder é um aspecto importante, pois determina quantos tipos de dados podem ser registrados simultaneamente. Por exemplo, se apenas uma temperatura precisa ser monitorada, um canal seria suficiente. Entretanto, para registrar múltiplos pontos de temperatura, seriam necessários canais adicionais. Geralmente, para facilitar a expansão futura, é aconselhável escolher mais canais do que o necessário no momento.

Quanto à função de alarme dos paperless recorders, ela é realizada por meio de saídas de alarme de relé. Se houver necessidade de alerta no local, deve-se conectar um alarme acústico e visual externo. Se os dados excederem os limites padrão, o alarme é acionado e o dispositivo emite sinais visuais e sonoros para alertar sobre a situação.

Exemplo prático de paperless recorders em uma fábrica de processamento químico

Imagine uma fábrica de processamento químico onde múltiplos parâmetros, como temperatura, pressão e pH, precisam ser monitorados constantemente para garantir a segurança e a eficácia do processo. Em tal cenário, os paperless recorders desempenham um papel crucial.

Neste exemplo, o paperless recorder é configurado com múltiplos canais para registrar diferentes tipos de dados simultaneamente. Por exemplo, um canal pode estar monitorando a temperatura, enquanto outro registra a pressão. Esta capacidade multi-canal permite uma visão abrangente das condições do processo em tempo real.

Além disso, a função de alarme do paperless recorder é essencial para a segurança. Se a temperatura ou a pressão excederem os limites seguros, o alarme do dispositivo é acionado, notificando imediatamente os operadores. Esta alerta precoce permite intervenções rápidas, evitando possíveis incidentes ou paradas de produção.

A capacidade de visualizar e analisar os dados diretamente na tela LCD do paperless recorder facilita a monitorização e a tomada de decisão no local, enquanto a conectividade com sistemas externos permite a análise de dados e a colaboração remota.

Este exemplo demonstra como os paperless recorders podem ser utilizados em ambientes industriais complexos para melhorar a eficiência, a segurança e a gestão de dados.

A integração de digital readouts, paperless recorders e temperature data loggers na indústria está não apenas otimizando processos, mas também abrindo novas possibilidades para a análise de dados. Essa evolução contínua promete não apenas melhorar a eficiência e precisão nas indústrias, mas também impulsionar inovações em várias outras áreas.