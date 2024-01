Para a maioria dos alunos, escrever tarefas é uma tarefa agitada e trabalhosa. Na verdade, muitos deles odeiam tarefas escritas.

No entanto, graças às tecnologias de Inteligência Artificial e Processamento de Linguagem Natural (PNL), escrever tarefas tornou-se muito mais fácil e divertido. Hoje em dia, muitas ferramentas de escrita e paráfrase de IA foram desenvolvidas que revolucionaram o processo de escrita. Sem dúvida, os estudantes estão entre os maiores beneficiários destas tecnologias e ferramentas.

Neste breve artigo, iremos nos aprofundar no mundo da paráfrase online. Iremos nos familiarizar com as cinco melhores ferramentas de paráfrase para redação de tarefas. Aqui estão eles!

1. SmallSEOTools.Com



SmallSEOTools.com tem várias ferramentas online para escritores

SmallSEOTools.com pode ser considerado um dos melhores companheiros de escrita para estudantes e escritores. Esta incrível plataforma oferece uma ampla gama de ferramentas online que auxiliam os escritores nas diferentes fases da escrita. Por exemplo, ele fornece um verificador gramatical, verificador de plágio, detector de conteúdo de IA, ferramenta de paráfrase e muitas outras ferramentas avançadas para escritores. Todas essas ferramentas são excepcionais. Porém, hoje discutiremos apenas sua ferramenta de parafrasear online.

O parafrasear ferramenta da SmallSEOTools.com é uma excelente escolha para todos os alunos. Este assistente de paráfrase usa algoritmos avançados de PNL para parafrasear o texto e torná-lo mais legível, preciso e relevante. Ao contrário de muitos spinners de artigos, esta ferramenta parafraseia perfeitamente o texto, modificando a estrutura das frases, melhorando a linguagem, removendo repetições e escrevendo terminologias mais relevantes.

Todas essas coisas o tornam uma excelente escolha para os estudantes. Se você não tem habilidades de escrita e ainda deseja criar tarefas excelentes, experimente esta ferramenta.

2. RewriteGuru.com

Ferramenta de parafrasear da RewriteGuru.com é a melhor da plataforma

RewriteGuru.com é um nome famoso nesta categoria. Embora ofereça diversas ferramentas online, sua ferramenta para parafrasear texto é a melhor disponível nesta plataforma. RewriteGuru.com oferece vários modos de paráfrase para atender às necessidades diversificadas dos usuários. Se você deseja adicionar um toque personalizado às suas tarefas ou refinar sua estrutura, RewriteGuru.com é a melhor opção para você.

Os modos de paráfrase oferecidos pelo RewriteGuru incluem rotação criativa, rotação turbo, modo DIY, reescritor de IA e reformulação de frases. Todos esses modos fornecem resultados variados. Você pode escolher o modo de acordo com suas necessidades exclusivas, e esta ferramenta certamente irá satisfazê-los. Além disso, oferece suporte a vários idiomas, o que o torna útil para uma ampla gama de alunos que estudam em seus idiomas nativos.

3. PlagiarismChecker.co

PlagiarismChecker permite retirar plágio do texto

PlagiarismChecker também criou uma ferramenta para parafrasear online para ajudar seus usuários no processo de criação de tarefas. Embora poucas pessoas visitem esta plataforma para parafrasear o seu texto, vale a pena tentar. Depois de visitar esta plataforma e parafrasear seu texto com ela, você vai querer revisitá-la devido à sua capacidade de melhorar o conteúdo.

A ferramenta de paráfrase do PlagiarismChecker,co compreende perfeitamente o texto e o recria sem arruinar seu significado original. Além disso, é uma ferramenta perfeita para remover plágio de tarefas. Suponha que suas tarefas contenham vários casos de plágio e você queira removê-los no menor tempo possível. Nesse caso, você precisa experimentar esta ferramenta de paráfrase, pois ela reestrutura as frases e remove o plágio em poucos instantes.

4. QuillBot.com

QuillBot.com usa algoritmos sofisticados para parafrasear

QuillBot.com é sem dúvida uma das ferramentas de paráfrase mais famosas e avançadas disponíveis online.

A ferramenta de paráfrase do QuillBot usa os algoritmos mais sofisticados para recriar o texto e torná-lo ainda mais impressionante. Além disso, esta ferramenta oferece mais personalização aos usuários, pois oferece nove modos de paráfrase diferentes. No entanto, apenas dois deles são gratuitos para os usuários. Mas esses dois modos são suficientes para renovar um texto.

Além disso, o QuillBot construiu uma barra de sinônimos para ajudar os usuários a controlar a saída e obter os resultados desejados. Ao usar essa barra, você pode informar à ferramenta se deseja mais ou menos alterações. Devido a essas opções, muitos estudantes preferem esta ferramenta específica. Além disso, esta ferramenta oferece suporte a dezenas de idiomas.

5. Parafraseando-Tool.org

Parafraseando-Tool.org é ferramenta mais nova que permite recriar até 1.000 palavras em uma consulta

Embora esta seja uma ferramenta comparativamente nova, quando se trata de precisão e qualidade de resultados, não é pior do que qualquer outra ferramenta. Como estudante, se você quiser melhorar suas tarefas e eliminar repetições, esta ferramenta que permite parafrasear online sempre pode ser útil. Além disso, você pode fazer com que suas tarefas pareçam mais originais, removendo todos os casos de plágio.

Outra grande vantagem deste utilitário é que ele pode recriar até 1.000 palavras em uma única consulta.

Portanto, se você não tiver tempo suficiente para reescrever ou parafrasear, ele poderá ajudá-lo.

Outra vantagem desta ferramenta é que ela fornece conteúdo livre de erros e gramaticalmente correto. Portanto, você não precisa revisar o texto para remover completamente problemas gramaticais e estruturais.

Conclusão

Os avanços na tecnologia de IA tornaram a criação de tarefas muito mais simples do que nunca. Agora, os alunos, tenham ou não habilidades excepcionais de redação, podem escrever rapidamente tarefas excelentes, colocando o mínimo de esforço na escrita. Eles não precisam se preocupar com suas habilidades de escrita. Em vez disso, devem concentrar-se nas suas competências de investigação, que são mais cruciais para os trabalhos académicos.

No entanto, ao escolher assistentes para parafrasear, os alunos devem ser cautelosos quanto ao seu desempenho e precisão, porque nem todos valem a pena usar. Para sua comodidade, discutimos as cinco principais ferramentas de paráfrase que mais podem ajudá-lo. Use qualquer um deles, você ficará satisfeito com o resultado e desejará experimentá-los novamente.