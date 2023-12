Saber como jogar na Mega da Virada online pode ser uma verdadeira mão na roda para quem não pode se deslocar até uma casa lotérica ou deseja mais praticidade para fazer suas apostas.

Esqueça as filas intermináveis das agências físicas e aposte sem sair de casa, concorrendo a prêmios incríveis todos os dias. E por falar em prêmio incrível, nada como concorrer ao maior evento lotérico do país: a Mega da Virada 2023.

Quer saber como jogar na Mega da Virada online, quais as suas chances de ficar milionário no concurso e como ele funciona? Então continue neste artigo até o final e confira!

Como jogar na Mega da Virada 2023

Jogar na Mega da Virada 2023 é muito simples. A edição especial da Mega Sena tem a mesma dinâmica que sua edição regular. Dessa forma, para concorrer, basta selecionar de 6 a 15 dezenas em um universo com 60 opções.

Ganha o prêmio máximo os jogadores que cravarem as 6 dezenas sorteadas. Além disso, ainda serão premiados aqueles que acertarem 4 ou 5 dezenas com valores inferiores, em faixas de premiação secundárias.

A diferença entre a edição regular da Mega Sena e a loteria especial de fim de ano é que na primeira alternativa, se ninguém acertar os 6 números, o prêmio é acumulado para o próximo concurso, aumentando assim o montante final.

Já na Mega da Virada, os valores de premiação não acumulam. Dessa forma, se ninguém conseguir acertar as 6 dezenas sorteadas, o prêmio máximo será direcionado para aqueles que acertaram 5 números e assim por diante.

Premiação Mega da Virada

A premiação da Mega da Virada chama a atenção de qualquer pessoa. Não é atoa que é a loteria especial mais popular do país e muitos jogadores esperam ansiosos para concorrer aos valores extraordinários no fim do ano.

A edição de 2022 conseguiu surpreender a todos com a premiação de R$ 540 milhões. Ano passado, 5 pessoas cravaram a Sena e levaram para casa mais de R$ 108 milhões cada!

Neste ano, a Mega da Virada bate mais um recorde de valores oferecendo R$ 550 milhões e você não pode ficar de fora desse concurso histórico!

Quando ocorre a Mega da Virada 2023

A Mega da Virada ocorre todo fim de ano, oferecendo a chance de qualquer pessoa começar o próximo ano com o pé direito: milionário!

Mas quando corre a Mega da Virada 2023? Em 31 de dezembro, último dia do ano. É possível apostar online na edição especial da Mega Sena até às 16 horas para quem os números sejam computados.

Como jogar na Mega da Virada online

Quer jogar na Mega da Virada 2023 sem sair de casa e concorrer aos prêmios lotéricos com muito mais conforto, segurança e praticidade? Então aposte com o Mega Loterias!

Jogar na Mega pelo celular

A seguir, confira o passo a passo para como apostar na Mega da Virada pelo celular com o Mega Loterias:

- faça seu cadastro no site ou login caso seja cadastrado;

- clique em Mega da Virada no menu do site;

- escolha se quer apostar com os bolões que multiplicam suas chances ou com seus números no “Monte Seu Jogo”;

- uma vez que já tiver escolhido sua aposta, adicione ela ao carrinho;

- clique no ícone do carrinho no canto inferior direito do seu visor e selecione “Seguir para Pagamento”;

- escolha a forma de pagamento que deseja utilizar e siga as instruções na tela;

- finalize a sua compra;

- acompanhe o seu através de “Minhas Apostas” no menu do usuário.

O mesmo passo a passo pode ser usado para apostar nas demais loterias Caixa pelo celular. Para isso, selecione a loteria que deseja jogar e escolha os números no volante virtual.

Jogar na Mega pelo desktop

Com o Mega Loterias você pode jogar sem sair de casa e, em caso de contemplação, resgatar seus prêmios sem burocracia através da internet. Aproveitando todo o conforto do seu lar.

Para concorrer aos prêmios incríveis da Mega da Virada usando seu desktop, basta seguir o passo a passo a seguir:

- criar uma conta no Mega Loterias ou fazer login se já tiver cadastro;

- escolher a loteria que deseja jogar, neste caso Mega da Virada;

- selecionar entre 6 e 15 dezenas entre os 60 números disponíveis;

- escolher uma dentre as diversas opções de pagamento;

- confirmar a transação e ficar atento ao resultado da Mega Sena da Virada.

Quais as chances de ganhar na loteria?

A Mega Sena é a loteria favorita dos brasileiros, oferecendo generosos prêmios em sorteios semanais. Portanto, não é à toa que sua edição especial seja tão popular, mas quais as chances de ganhar?

Contudo, as probabilidades de ganhar o prêmio máximo com um jogo simples de 6 números são de 1 em 50.063.860. Ao apostar em 15 números, essas chances diminuem para 1 em 10.003.

Aumentar o número de apostas na Mega Sena aumenta suas chances, mas é importante notar que o investimento também cresce proporcionalmente com o aumento de dezenas jogadas.

Está esperando o quê para começar a apostar na Mega da Virada 2023? Concorra a 550 milhões de reais sem sair de casa e crie sua conta no Mega Loterias agora mesmo. Aproveite!