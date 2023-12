A Mega-Sena acumulou na última semana e um jogador de sorte não perdeu essa oportunidade e ficou milionário! Para isso, basta apostar na loteria mais popular do país e cruzar os dedos para ser contemplado.

Quer saber mais sobre como apostar e concorrer a Mega-Sena acumulada e, melhor ainda, sem nem sequer sair de casa? Então continue neste artigo até o final e descubra como jogar na Mega-Sena pela internet!

Último resultado

Dia 30, quinta-feira, aconteceu o concurso 2662 da Mega-Sena acumulada e o valor de premiação previsto era de R$ 37 milhões.

Os últimos números sorteados na loteria foram: 17, 20, 31, 34, 40 e 42. 1 pessoa levou a bolada máxima e diversas outras acertaram 5 e 4 dezenas, conquistando prêmios secundários a partir de R$ 1.317,16.

Premiação

O valor mínimo de premiação da Mega-Sena é 3 milhões de reais. Contudo, caso os jogadores não acertem a Sena, os valores acumulam para o próximo concurso, aumentando assim o montante final.

Na última semana, a Mega-Sena acumulou mais de R$ 37 milhões. Contudo, como alguém conseguiu cravar as 6 dezenas do concurso, o valor voltou ao mínimo de R$ 3 milhões.

Lembrando que a loteria já chegou a acumular mais de R$ 300 milhões.

Últimos ganhadores

No último concurso, algumas pessoas de sorte conseguiram levar para casa prêmios incríveis na Mega-Sena acumulada. Dessa forma, 1 pessoa levou a bolada máxima em R$ 35.852.142,15.

Além disso, 40 jogadores acertaram 5 dezenas e conquistaram, cada um, R$ 69.230,66 cada!

Outros 3.003 jogadores acertaram a quadra, ou seja, 4 dezenas e conquistaram o prêmio de R$ 1.317,16 cada um.

Como jogar na Mega Acumulada online

Jogar na Mega acumulada é mais fácil do que você imagina! Hoje em dia, com o Mega Loterias, você pode apostar online, sem sair de casa, e concorrer a prêmios fantásticos.

Além disso, em caso de contemplação, ainda é possível solicitar o resgate dos prêmios online. É isso mesmo, fuja das burocracias bancárias e filas intermináveis de casas lotéricas. Jogue online!

Para isso, siga os passos:

- acesse o site Mega Loterias;

- crie seu cadastro;

- acesse a página da Mega Sena;

- escolha de 6 a 15 dezenas para jogar;

- selecione uma das diversas opções de pagamento;

- confirme a transação e fique atento aos resultados.

Os sorteios da Mega-Sena acumulada acontecem todas as semanas, às terças, quintas e sábados, com extrações a partir das 20 horas, conforme o horário de Brasília!

Chances de ganhar na Mega-Sena

A Mega Sena é a loteria favorita para milhares de apostadores que todas as semanas tentam a sorte. Por isso, muitos se perguntam sobre quais as reais chances de ganhar nessa loteria.

Vale lembrar que não se pode ignorar o fator sorte nesse tipo de jogo, mas ainda sim é possível fazer alguns cálculos para entender esses números.

Na Mega Sena, as chances de ganhar o prêmio máximo com um jogo simples de apenas 6 dezenas é de 1 para 50.063.860.

Contudo, as probabilidades aumentam a seu favor conforme joga mais dezenas. Quanto mais números jogar, maiores as chances de ganhar!

Números mais sorteados da loteria

Para ganhar na loteria, é preciso mais do que mera intuição, é necessário compreender quais as melhores dezenas para apostar. Para isso, conhecer os números que mais saem nas extrações da Mega-Sena pode ser uma ótima ideia.

Especialistas do site Mega Loterias estudaram minuciosamente os resultados de todos os jogos da Mega Sena. Assim, puderam concluir que os números que mais tem saído nas extrações são: 10, 53, 5, 33, 37, 4, 23, 42, 30 e 38.

Alguns jogadores montam suas estratégias apostando nessas dezenas para aumentar as oportunidades de ganhar, já outros preferem evitar esses números por terem saído recentemente.

Seja como for, no Mega Loterias você confere todas as dezenas mais sorteadas e também as mais atrasadas para montar suas fezinhas com maior eficiência.

Está esperando o quê? Crie sua conta no Mega Loterias agora mesmo e aposte na Mega-Sena e demais loterias Caixa pelo celular, sem precisar nem sequer sair de casa para concorrer a prêmios milionários. Aproveite!