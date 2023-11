A Mega Sena acumulada desta semana está valendo mais de R$ 37 milhões para quem acertar as 6 dezenas sorteadas. O concurso é amanhã, às 20 horas.

Não desperdice essa chance de apostar e tentar ganhar essa grana alta. Seja mais um dos diversos apostadores que ficaram ricos com a Mega Sena acumulada!

Para isso, é bom entender como funciona a loteria, dar uma olhada nos resultados passados e entender as chances reais de ser premiado. Se quiser saber mais, continue lendo até o final e dê uma conferida nos próximos tópicos!

Último resultado

No último sábado teve mais um concurso da Mega-Sena acumulada, como nenhum jogador conseguiu cravar as 6 dezenas sorteadas, o valor acumulou para o próximo concurso na terça-feira (14).

As últimas dezenas sorteadas na Mega-Sena foram: 10, 23, 30, 31, 49 e 56. A quina teve 57 sortudos que vão levar pra casa R$57.391,00 cada. E os 3.909 que acertaram a quadra vão receber R$ 1.195,53 cada um.

Premiação

A menor quantia que você pode ganhar na Mega Sena é de R$3 milhões. Se ninguém acertar todos os números para ganhar o prêmio máximo, ele fica guardado para o próximo sorteio, aumentando assim o montante final.

Dessa forma, o prêmio da Mega Sena vai aumentando cada vez mais e ficando cada vez mais atraente. Agora, está acumulado em mais de R$37 milhões. Já pensou em ganhar essa bolada? Faça sua aposta e concorra!

Como funciona

A Mega Sena é muito fácil de jogar! Para isso, escolha de 6 a 15 números em um universo com 60 opções. Para ganhar, tem que acertar pelo menos 4 números sorteados.

Quem conseguir cravar as 6 dezenas sorteadas leva o prêmio máximo, enquanto os que acertam 5 ou 4 números ganham prêmios menores.

Os concursos da Mega Sena, que costumavam ser duas vezes por semana, agora são três vezes: às terças, quintas e sábados, a partir das 20 horas, horário de Brasília.

Chances de ganhar

Aumentar o número de números na sua aposta pode dar uma forcinha para ganhar na Mega Sena acumulada. A chance de acertar as 6 dezenas e levar o prêmio máximo com uma aposta simples é de 1 em 50.063.860.

Mas, se você apostar com 15 números, por exemplo, as chances melhoram para 1 em 10.003. Bem mais provável, não é mesmo?

Só lembrando que, à medida que você escolhe mais números, o custo da aposta aumenta um pouco. Mesmo sendo um investimento um pouco maior, escolher mais dezenas pode ser uma estratégia para ter mais chances de ganhar o prêmio.

Mega da Virada 2023

Com a chegada das festividades natalinas é impossível não começar a se preparar para a Mega da Virada, um dos maiores concursos lotéricos do ano no Brasil. Para você ter uma ideia, no ano passado, a premiação foi de mais de R$ 500 milhões.

Neste ano, podemos esperar uma premiação igual ou superior a do último ano. Para concorrer é fácil, a dinâmica é a mesma da edição tradicional de loteria, a diferença é que os valores de premiação não acumulam.

Dessa forma, se ninguém acertar as 6 dezenas necessárias para ganhar a premiação máxima da loteria, o valor será direcionado para quem acertar 5 dezenas e assim por diante.

