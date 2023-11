O público apreciador de MMA de Minas Gerais está contando os dias para um grande show na arena do Centro de Treinamento Team Maori. O maior evento de luta profissional de Minas Gerais, x1 Kombat, está chegando para fechar o ano com chave de ouro, ou seria uma chave de braço?

A mente por trás do x1 Kombat é o artista marcial Marco Túlio "Maori", pai da Ana Lúcia. O empresário começou nas artes marciais aos 16 anos, no Taekwondo. Em apenas dois anos conquistou a maioridade na vida e no tatame, tornando-se faixa preta na modalidade.

Um verdadeiro apaixonado pelas artes marciais, "Maori" não parou. Além de seguir seu aprendizado pessoal, ele possui o Centro de Treinamento Team Maori, integrado com a Academia Corpo em Forma, é um dos maiores e mais completos do estado: “A gente tem tudo o que um atleta de alta performance precisa”, conta.



A academia conta com área de tatame com 420m², octógono com tamanho oficial UFC, área de musculação completa, e várias modalidades, Muay Thai, Kickboxing, Boxe, Judô, Taekwondo, Jiu-Jitsu e o carro chefe que é o MMA.

Juntamente com o evento X1 Kombat. A ideia era difundir o MMA em Belo Horizonte, mas o evento ganhou proporções maiores: “Fico feliz de ver onde já chegamos! Essa edição vem com tudo e promete ficar marcada na nossa história e também na do esporte aqui no estado”, comenta.

Luta entre Kevin "Magrin" e Diego "Pavão" vai incendiar o evento Territorio Tupiniquim

A 11º edição do X1 Kombat se aproxima

Profissional, Marco Túlio "Maori” vai além das lutas. O criador do X1 Kombat buscou conhecimento em várias áreas para se tornar um treinador. Formou-se em Logística e se especializou em Gestão de Academias, Preparação física para Lutas e MMA, Avaliação física e treinamento funcional.

Além disso, o líder do Team Maori também conquistou a graduação máxima em Muay Thai e Kickboxing, tornando-se um especialista na luta em pé. Para se tornar um atleta completo de MMA, buscou o conhecimento do Boxe, do Jiu-Jítsu, do Savate e do Wrestling. Hoje ele passa seu conhecimento para diversos entusiastas e atletas.

Além disso, o responsável pelo maior evento de MMA de Minas Gerais está lançando a sua 11º edição, no dia 18 de novembro. O último X1 Kombat do ano promete: representando o MMA feminino, Renata “Rehulk” Mascenas, condecorada no Kickboxing, enfrenta Carol Kerr, especialista em Wrestling e Jiu-jítsu.

Já a defesa de cinturão promete incendiar o evento, com a luta de Kevin “Magrin” contra o desafiante mineiro, Diego “Pavão”. Outro duelo que promete muita emoção é entre Deberson The Prince Vs Mauro Paixão, em uma disputa inédita do cinturão dos peso pena, categoria até 66kg

Vale lembrar que a noite ainda conta com mais de 25 lutas confirmadas, entre MMA, boxe, Muay thai e NoGi.

O evento está marcado para acontecer no dia 18 de novembro na rua Tiradentes, nº 1851, bairro Industrial, em Contagem, MG, você pode acompanhar de perto essa festa adquirindo seu ingresso no link abaixo.

www.fulltickets.com.br/evento/x1-kombat---11-edicao

www.instagram.com/mtmaori/