*Conteúdo produzido por Flávio Castro

Em busca de alternativas ao Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), estudantes mineiros encontram uma gama de oportunidades em diversas universidades públicas brasileiras que mantêm processos seletivos próprios. A Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), muito procurada por estudantes de Belo Horizonte e interior de Minas Gerais, seleciona seus alunos através do ENEM desde 2010. A concorrência acirrada desse exame, junto ao desequilíbrio na dificuldade de suas questões e a rigidez de seu modelo de redação, levanta questionamentos sobre as dificuldades que esse exame apresenta como única via de acesso ao ensino superior.

Em 2023, por exemplo, houve um positivo aumento nas notas da prova de matemática, com vários estudantes alcançando desempenhos admiráveis, ao passo que a prova de linguagens foi bem mais complexa e os bons resultados não foram tão comuns assim. Ficou famoso o divertido vídeo em que o compositor Caetano Veloso não consegue encontrar o gabarito correto de uma questão que comparava duas de suas canções. Embora o ENEM possa apresentar falhas e imprecisões ocasionais, o que é esperado para um exame dessa magnitude, ele é considerado um instrumento confiável e de caráter democrático, estabelecido desde o seu início em 1998. A principal questão é a alta competitividade, somada ao fato de o exame ser aplicado apenas uma vez por ano.

Para os estudantes que buscam alternativas, os vestibulares realizados no meio do ano surgem como uma oportunidade preciosa, permitindo que se garanta uma vaga em instituições de excelência científica e acadêmica antes mesmo da aplicação do ENEM em novembro. A diversificação dos processos seletivos surge, portanto, como uma estratégia essencial para os candidatos, abrindo caminhos não apenas para aumentar as chances de aprovação, mas também para vivenciar experiências transformadoras. Além da UFMG, há excelentes universidades como a UEMG, com campus na capital e no interior; UNIMONTES, com campus na região norte de Minas Gerais, e a UFU, que está baseada no triângulo mineiro. Todas oferecem alternativas ao ENEM com seus processos seletivos próprios.

Tabela de número de vagas para Medicina de 2021 Website Gov.br ProvMed 2021

É importante estar atento aos editais para conhecer as datas e os conteúdos cobrados em cada uma dessas provas. Vale lembrar que, além de redações com formatos diferentes em relação ao ENEM, a UFU e a UNIMONTES pedem a leitura integral de obras literárias para a realização da prova (algo que, infelizmente, o exame nacional não faz). Lembre-se que é fundamental estudar não apenas o conteúdo, mas também o formato específico de cada vestibular, principalmente a abordagem da produção de texto, que pode variar significativamente.

Estudar em outra cidade pode ser uma experiência muito enriquecedora, contribuindo para o crescimento acadêmico e desenvolvimento pessoal. A imersão em novas culturas, a construção de amizades e o incentivo à autonomia e responsabilidade são aspectos transformadores. Morar sozinho ou compartilhar uma residência estudantil, gerenciar as próprias finanças e tarefas domésticas, e lidar com a distância da família, são desafios que moldam nosso caráter, personalidade e senso de identidade.

UNIMONTES

Reitor Paulo Santiago em reunião Neto Macedo – Ascom Unimontes

A Universidade Estadual de Montes Claros (Unimontes) dispõe de uma gama de programas acadêmicos, contando com 35 cursos de graduação em áreas como Ciências Biológicas, Educação Física, Medicina, Direito e Serviço Social. Além disso, a instituição oferece 18 programas de mestrado, quatro de doutorado e seis programas de residência médica. Atualmente, a UNIMONTES acolhe aproximadamente 12 mil estudantes em seus diversos níveis de ensino superior. O Vestibular próprio da Universidade Estadual de Montes Claros – Unimontes, é um dos processos seletivos utilizados para o ingresso ao Ensino Superior. As provas acontecem anualmente para dois grupos, sendo que o Grupo I será para a entrada dos candidatos aprovados no primeiro semestre e o Grupo II será para a entrada dos candidatos aprovados no segundo semestre do ano subsequente. As provas são compostas por questões objetivas e uma prova de redação. A data de inscrição, até o momento, não foi divulgada.

UFU

A UFU é considerada umas das melhores universidades do país Reprodução/TV Integração

Fundada em 1969 e federalizada em 1978, a Universidade Federal de Uberlândia (UFU) é reconhecida como um pólo de excelência em ciência e tecnologia na região central do Brasil. Em mais de 50 anos de existência, expandiu-se e atualmente opera em sete campus situados nas cidades de Uberlândia, Ituiutaba, Monte Carmelo e Patos de Minas. Com 31 unidades acadêmicas, atende aproximadamente 20 mil estudantes em uma vasta oferta de cursos. A UFU oferece uma quase centena de opções de cursos nas modalidades de graduação, mestrado, doutorado e especialização, abrangendo áreas como Arquitetura e Urbanismo, Medicina, Psicologia, Engenharia Aeronáutica e Letras. Segundo o site da Universidade, as inscrições vão de 03 de abril a 02 de maio e as provas da 1ª fase ocorrem no dia 30 de junho.

UEMG

Instituída pela Constituição Estadual de Minas Gerais em 1989 e normatizada em 1994, a Universidade do Estado de Minas Gerais (UEMG) visa expandir o acesso à educação superior no estado. Com campi em Belo Horizonte e outras localidades do interior, a instituição abrange 20 unidades acadêmicas, fornecendo ensino superior para aproximadamente 23 mil alunos. A UEMG oferece mais de 150 cursos em áreas como Administração, Artes, Ciências Contábeis, Direito, Engenharia, Jornalismo, Medicina, Música, Pedagogia e Psicologia. Dispõe de programas de graduação, extensão, especialização, mestrado e doutorado, atendendo a um amplo espectro de demandas por conhecimento.

Embora participe do Sistema de Seleção Unificada (SISU), a universidade reserva a maior parte de suas vagas para o vestibular próprio, que é realizado anualmente e oferece quase cinco mil vagas em seus cursos de graduação. A data para inscrição ainda será anunciada.

Sobre o autor: Flávio de Castro é pós-graduado em Letras pela Unicamp e escritor. Escreveu Desaparecida (2018) e Minério de Ferro (2021), além de colaborar em diversas revistas, jornais e suplementos. Atualmente é pesquisador no Posling do CEFET-MG e professor de Literatura e Interpretação de Textos no Curso DetOnline.