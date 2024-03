*Conteúdo produzido por Flávio Castro

A rotina de um estudante em tempo integral envolve diversos desafios, e um dos principais é a alimentação diária. Em Belo Horizonte, a escolha entre comer fora ou optar por levar marmita para a escola tornou-se um dilema ainda mais complexo devido às recentes variações nos preços de alimentação.

Segundo pesquisa divulgada pelo jornal Estado de Minas em julho de 2023, comer em restaurantes da capital mineira está exigindo um maior planejamento financeiro. De acordo com o site de pesquisa Mercado Mineiro, o preço médio do quilo de comida a quilo em Belo Horizonte teve um aumento significativo de 5,45% em apenas seis meses, saltando de R$ 59,45 para R$ 62,69. Essa elevação nos custos impacta diretamente o orçamento dos estudantes, que muitas vezes têm uma renda limitada.

Diante deste cenário, muitos estabelecimentos comerciais estão se adaptando às necessidades dos estudantes, oferecendo facilidades como a disponibilização de forno micro-ondas para aquecimento de marmitas, cobrando uma taxa de aproximadamente R$ 3. Esta opção representa uma alternativa viável para os alunos que preferem preparar suas refeições em casa, visando economia e uma alimentação possivelmente mais saudável.

Além disso, inovações como as térmicas que permitem aos estudantes levar seu próprio café e as marmitas elétricas, capazes de aquecer alimentos quando conectadas à eletricidade, estão ganhando popularidade. Estes acessórios facilitam a manutenção de uma dieta equilibrada e reduzem os custos com alimentação, já que evitam gastos frequentes em restaurantes e lanchonetes (só é necessário encontrar uma tomada disponível na hora do almoço).

Professor Flávio Castro adora cozinhar Arquivo pessoal

A escolha entre comer fora ou levar marmita envolve uma série de fatores além do custo, incluindo conveniência, preferências alimentares e a disponibilidade de tempo para preparar refeições em casa. Contudo, com o aumento dos preços em restaurantes e a introdução de opções que facilitam o transporte e o aquecimento de alimentos próprios, levar marmita está se tornando uma alternativa cada vez mais atraente para estudantes preocupados com o orçamento. De qualquer forma, seja comendo na rua ou levando comida de casa, também é importante saber o que comer para suportar uma rotina diária de estudos. Para isso, consultei uma profissional da nutrição.

Sugestões da “Nutri”

Em entrevista realizada via e-mail, a nutricionista Bárbara Monteiro ofereceu valiosas orientações sobre alimentação para estudantes, visando otimizar o desempenho acadêmico e a saúde física. Diante da realidade contemporânea, onde a dinâmica familiar evoluiu e a responsabilidade pelas refeições muitas

vezes torna-se individual, a especialista destaca a importância de uma alimentação balanceada e adaptada às necessidades de crianças e adolescentes.

Nutricionista Bárbara Monteiro Arquivo pessoal

Segundo Monteiro, a estratégia alimentar ideal para estudantes consiste em refeições de menor volume com intervalos de duas a três horas, favorecendo uma digestão rápida e eficiente, sem comprometer a concentração e o foco.

Ela enfatiza a essencialidade dos carboidratos em todas as refeições, por serem a principal fonte de energia rápida e acessível para o corpo e o cérebro, evitando o esgotamento energético que prejudica o rendimento escolar.

A nutricionista alerta para os riscos de dietas ricas em proteínas ou gorduras, que demandam um processo metabólico mais complexo para a conversão em energia, podendo resultar em sonolência, dores de cabeça e mau humor. Ao contrário, recomenda-se a inclusão de uma modesta quantidade de carboidratos, suficiente para manter um nível energético estável ao longo do dia. Exemplo citado inclui uma colher de aveia no iogurte ou uma barra de cereais, complementados por fontes de proteínas, gorduras saudáveis, vitaminas e minerais, como um iogurte e uma fruta.

Para refeições completas e balanceadas, Monteiro sugere a composição de pratos coloridos, incorporando carboidratos saudáveis, proteínas e gorduras - preferencialmente de fontes saudáveis como azeites e sementes oleaginosas - além de uma variedade de vegetais e frutas para assegurar um aporte adequado de vitaminas e minerais. A abordagem proposta promove um equilíbrio nutricional, essencial para suportar as demandas físicas e cognitivas da rotina escolar.

Esperamos que esse texto te ajude a preparar sua refeição ou a escolher melhor o que comer nos restaurantes próximos ao seu local de estudos. E, para concluir, duas últimas dicas: evite comer feijoada (mesmo na versão light) antes da aula de 14h nas sextas-feiras e jamais – jamais – coma salgadinhos processados ou pipoca de micro-ondas sabor bacon na sala de aula! Os motivos são óbvios. Bons estudos e bom apetite!

Sobre o autor: Flávio de Castro é pós-graduado em Letras pela Unicamp e escritor. Escreveu Desaparecida (2018) e Minério de Ferro (2021), além de colaborar em diversas revistas, jornais e suplementos. Atualmente é pesquisador no Posling do CEFET-MG e professor de Literatura e Interpretação de Textos no Curso DetOnline.