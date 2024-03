O caminho até a realização de um sonho é cansativo e, muitas das vezes, angustiante quando se trata, principalmente, em conseguir a tão esperada vaga na faculdade para o curso que sempre desejou.

Saber escolher o melhor pré-vestibular avaliando não só os aspectos técnicos e teóricos dos professores, mas buscando também, por um lugar de acolhimento, apoio e que lute junto com você toda a trajetória até a conquista, é o que tornará o caminho mais suportável.

Vitoria Helena de Souza Campos, 23 anos, disse que o Colégio e Pré-Vestibular Determinante fez toda diferença durante o processo e foi fundamental para que ela chegasse onde está hoje. ”O Det me forneceu ampla rede de apoio no momento mais difícil da minha vida, que foi o ano que prestei vestibular. O tempo que ficamos estudando até passar e garantir a vaga em medicina, são os de maior angústia", relembrou ela.

Hoje, a sua história é destaque no nosso “Det na Estrada". Uma jovem que sempre sonhou em ser médica, atualmente, no 11° período de medicina, com bolsa de 100% na Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais (PUC-MG), está a poucos passos de realizar o seu grande sonho.

Determinante: escolha certa que facilitou a jornada de Vitória

A busca pelo cursinho que a ajudasse a se qualificar melhor para prestar vestibular para medicina, deu-se início ao final de 2017 com a conclusão do ensino médio. Vitória sabia que pagar instituições particulares não era uma opção. E, assim, esteve à frente da decisão de escolher o local ideal para dar início nessa nova etapa de sua vida.

Vitória Helena junto com a equipe Arquivo pessoal

Conheceu o Determinante por indicação de sua psiquiatra - as filhas dela estudaram lá alguns anos antes - e de outras pessoas que haviam estudado lá, os quais sempre falavam que a instituição era referência em professores e por conter uma base teórica completa. Mas o que definiu a escolha, de acordo com ela, foi “pelo quanto o Det era diferencial na parte humana”.

Turmas reduzidas, as quais facilitam uma maior interação entre os professores e alunos, foi para ela, o que mostrou o motivo do Det ser modelo quando se trata de proximidade com os estudantes. “Lá eu tive suporte psicológico, professores que ajudaram a montar os planejamentos de estudo, que se preocupavam se eu estava dormindo bem ou comendo bem”, contou ela e ainda pontuou que esse acolhimento foi crucial para que criasse um vínculo com o Determinante e conseguisse passar por essa etapa de forma mais “leve”.

Em 2018, a sua história no Det iniciou-se e a estudante passou um ano no cursinho para conseguir a tão sonhada vaga. Vitória contou que construiu, no tempo em que esteve lá, muitas amizades e amigas que, hoje, também fazem medicina. Nesse momento tão turbulento de sua vida elas foram como uma família, assim como os professores também.

Ao falar um pouco sobre as aulas e a forma de ensino do pré-vestibular Determinante, Vitória contou que as aulas de redação foram fundamentais para que conseguisse a vaga. “Na redação eu dei um salto muito grande, principalmente, por causa das aulas do Det. No final de 2017, a minha nota foi 720 e no ano seguinte, ela foi para 940”, reforçou ela a grande influência que as aulas tiveram.

Atlética da Medicina Puc Minas Arquivo pessoal

A conquista, que aconteceria no ano seguinte (2019), não foi fácil e imediata, mas ter tido pessoas que acreditaram até o último segundo foi motivador. Ela contou que no início do ano, voltou para o cursinho novamente, pois havia ficado na lista de espera para duas faculdades: PUC-MG e na Universidade Federal de Alfenas (UNIFAL-MG).

“Voltei para o Det, pois achava que não havia passado. O Renato chegou para mim e disse: vem vindo para o cursinho, não precisa nem fazer matrícula, pois tenho certeza que você passou sim! Só espera eles te chamarem", relembrou ela. Além disso, contou que naquele momento ele foi a única pessoa que acreditou que ela tinha passado, “uma semana depois fui chamada pela PUC-MG e vinte dias a federal de Alfenas me chamou” disse.

Vivendo o sonho no curso que sempre quis

Vitória Helena e o prêmio pelo projeto Together Trials - Covid 19 Arquivo pessoal

A PUC-MG foi a faculdade escolhida, uma vez que nela conseguiu 100% de bolsa e, assim, poderia fazer medicina e ficar perto de casa, dos familiares. O primeiro ano de faculdade foi novo, repleto de novas experiências e novas amizades. No entanto, pronta para viver o terceiro período, que daria início em 2020, os planos mudaram e uma nova ordem no mundo foi estipulada, devido a pandemia do coronavírus (Covid-19).

Aulas remotas se tornaram algo novo para Vitória e seus colegas. Mas, foi ao meio desse período turbulento, que uma grande paixão dentro da medicina surgiu em sua vida: a área de pesquisa médica. Com indicação de um professor, ela e outro colega, tornaram-se co-autoras de um projeto do Together Trials, uma colaboração internacional de combate criado em resposta à pandemia da Covid-19.

“Trabalhei junto com médicos formados desenvolvendo o tratamento para a Covid. Nós fomos o primeiro grupo responsável pela descoberta do tratamento para a doença mesmo”, relatou ela. Vitória, disse ao relembrar desse momento de sua vida, que em agosto de 2021 “nós tivemos a descoberta da medicação que reduziu em 38% a mortalidade do coronavírus”.

Além desse grande feito, ao longo da pesquisa, eles foram descobrindo outras medicações e, finalmente, chegaram a uma que reduziu em mais de 80% a mortalidade, sendo um avanço para a ciência. Ela teve artigos publicados em revistas científicas renomadas pelo mundo e o grupo, o qual participou, foi eleito, “em 2022, o melhor grupo de cientistas do mundo”, disse ela.

Amigos e família Arquivo pessoal

Em janeiro de 2023, já passando da metade do curso, teve a oportunidade de estagiar no Hospital Sirio-Libanes, em Brasília, na área de cuidados paliativos, dando assistência aos pacientes com doenças crônicas incuráveis. E, hoje, a passos de formar, ela reconhece que todo processo vivido até o exato momento não poderia ser diferente.

O olhar humano para cada estudante dentro do Det, de acordo com Vitória, e o respeito a cada individualidade, são características do cursinho que ela enxerga nitidamente na profissão que sempre sonhou. “Pego o meu CRM no dia 18 de dezembro deste ano e, atualmente, eu vejo, ao longo desses cinco anos e meio, quase, de faculdade como esse olhar humano é tudo na medicina. O Det me formou enquanto aluna, ser humano e, incrivelmente, como futura médica”.

Venha realizar o seu sonho no Determinante!

A história de Vitória é mais uma prova de como o Colégio e Pré-Vestibular Determinante está sempre acreditando e sonhando junto com seus estudantes o lugar aonde pretendem chegar. O Det entende que o compromisso de garantir a conquista, não é apenas do aluno, mas de todos que compõem o cursinho.

Professores qualificados, uma base teórica completa, ambiente agradável, ampla rede de apoio e o “olhar humano” são características que fazem do Determinante ser o que é hoje. A trajetória da ex-aluna, comprova que o cursinho certo é capaz de tornar o processo mais leve e que, ao final dele, você compreenderá a importância de todo o esforço feito.

