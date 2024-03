Ao final do ensino médio, muitos estudantes se veem pressionados em decidir qual será o curso superior que irá começar, para dar entrada na faculdade logo no próximo ano. A pressão pode ser intensa, é preciso pensar não apenas as expectativas externas, mas também as paixões e aptidões pessoais.

Enquanto isso, outras pessoas já passaram pela trajetória do ensino médio, dos vestibulares e até mesmo da faculdade. Alguns estão na metade, outros estão iniciando suas carreiras e outros, ainda, já estão há alguns anos exercendo sua profissão.

Porém o que essas pessoas podem ter em comum é a vontade de começar tudo diferente, para viver um futuro diferente.

A trajetória profissional não é uma linha reta, e muitas vezes, escolhas feitas no passado podem ser revistas. Escolher um curso que você não se identificou ou iniciar uma carreira e não suprir suas expectativas não significa que você terá que viver frustrado para o resto da sua vida. É totalmente possível reiniciar a rota e começar novamente!

Ainda dá tempo de fazer uma nova graduação?

Após uma graduação e início de carreira, a sensação de desalinhamento com a profissão escolhida pode surgir. Diversos motivos, como insatisfação, mudanças no mercado ou busca por propósito, podem impulsionar essa decisão.

Ao abrir espaço para reflexão e entendimento das razões por trás dessa mudança, pode ser que a decisão seja iniciar uma nova graduação.

A ideia de iniciar novamente um curso na faculdade pode parecer desafiadora, especialmente quando já se está inserido no mercado de trabalho. Contudo, é possível fazer essa transição de forma suave e estratégica. O segredo é saber conciliar sua vida atual com os estudos.

Carreira atual e estudos: é possível conciliar?

Ingressar em uma segunda graduação enquanto trabalha é muito desafiador, a gente sabe. Mas não é impossível!

Com organização, empenho e muita força de vontade, você vai conseguir fazer essa virada de chave ser possível. O primeiro passo é querer e ir em busca de conseguir entrar na faculdade.

Talvez você esteja se sentindo “enferrujado” para os vestibulares e o Enem. Por isso, é muito importante organizar um bom plano de estudos para conseguir conciliar sua carreira com a preparação para essas provas.

Quanto mais você focar em se preparar bem para esse momento, mais perto você estará do próximo passo: iniciar a sua segunda graduação. Então, para te ajudar nessa jornada, é muito importante ter aliados, que tenham o mesmo objetivo que você.

Como fazer uma boa preparação?

Entrar em uma segunda graduação pode ser uma jornada empolgante e desafiadora, ao mesmo tempo. Requer um compromisso renovado com os estudos, organização meticulosa e, acima de tudo, um plano sólido para alcançar seus objetivos acadêmicos e profissionais.

Antes de se aventurar em uma segunda graduação, é essencial voltar o foco nos estudos. Muitas vezes, há conteúdos que ficaram "na gaveta", precisando ser relembrados, e outros que necessitam de aprendizado ainda. Portanto, reserve um tempo para revisar conceitos-chave e atualizar seu conhecimento nas áreas relevantes para o curso que pretende seguir.

A boa preparação para uma segunda graduação requer uma dose saudável de organização e apoio. Como você estará conciliando os estudos com sua carreira e outras responsabilidades, é crucial estabelecer uma rotina de estudo eficiente. Crie um cronograma detalhado, identificando os melhores momentos do dia para se dedicar aos estudos, e mantenha-se fiel a ele.

Além disso, não subestime o poder do apoio. Busque o suporte de amigos, familiares, colegas de estudo e profissionais qualificados que possam incentivá-lo, ajudá-lo e motivá-lo ao longo dessa jornada. Ter pessoas ao seu lado que compartilham dos mesmos objetivos pode fazer toda a diferença quando os desafios surgirem.

Dicas de quem já passou por essa jornada

Dra e artista Júlia Rocha PodDet

A médica, cantora e compositora, Júlia Rocha, e a preparadora física e estudante de medicina da Universidade Federal de Minas Gerais, Juliana Oliveira, são duas ex-alunas do Pré-Vestibular Determinante. Ambas decidiram migrar de carreira depois da graduação.

Enquanto Júlia divide seus dias em realizar consultas e fazer shows, Juliana tem uma rotina que começa como professora e termina como aluna. E é nesse dia a dia corrido dessas duas mulheres que podemos ver que sim, é possível ter mais de uma carreira.

Durante um bate-papo muito enriquecedor com o professor do Determinante, Júnio Santos, a médica e a estudante de medicina falam sobre diversos assuntos relacionados à mudança de carreira e segunda graduação.

Invista em um cursinho preparatório de pré-vestibular

Para potencializar sua preparação, considere a possibilidade de ingressar em um cursinho preparatório de qualidade. Esses cursos oferecem uma estrutura sólida de estudos, com materiais atualizados, aulas ministradas por profissionais experientes e simulados que ajudam a familiarizá-lo com o formato das provas.

Ao optar por um cursinho preparatório, certifique-se de escolher uma instituição respeitada, que tenha um histórico comprovado de sucesso na preparação de alunos para vestibulares e concursos.

Pesquise as opiniões de ex-alunos, verifique a grade curricular e avalie se o método de ensino está alinhado com suas necessidades e objetivos.

Conheça o Colégio e Pré-Vestibular Determinante

3ª série do Ensino Médio do Colégio e Pré-vestibular Determinante Divulgação

Nesse cenário desafiador, o Colégio e Pré-Vestibular Determinante surge como um aliado de peso na sua jornada acadêmica. Com uma trajetória consolidada e reconhecimento por seus diferenciais, essa instituição se destaca por oferecer um ambiente de aprendizado estimulante e recursos de qualidade.

Professores experientes e comprometidos

O corpo docente do Determinante é composto por profissionais experientes e comprometidos com o sucesso dos alunos. Cada professor é selecionado não apenas pela sua expertise, mas também pela paixão em orientar e inspirar os estudantes a atingirem seu máximo potencial.

Material didático atualizado e personalizado

A instituição investe em um material didático atualizado e tecnológico, garantindo que os alunos tenham acesso aos conteúdos mais relevantes e condizentes com as exigências dos vestibulares e do Enem. Além disso, a abordagem personalizada permite que cada aluno desenvolva suas habilidades de maneira única,

maximizando o aprendizado.

Suporte integral ao aluno

O Colégio e Pré-Vestibular Determinante compreende a importância do suporte integral ao aluno. Desde orientação psicológica até programas de mentoria, a instituição se empenha em criar um ambiente que não apenas ensine conteúdo, mas também auxilie no desenvolvimento pessoal e profissional de cada estudante.

Comece a sua jornada rumo à segunda graduação

A preparação para uma segunda graduação exige comprometimento, organização e suporte. Os desafios são reais, mas a recompensa de alcançar novos horizontes acadêmicos e profissionais faz cada esforço valer a pena.

O Colégio e Pré-Vestibular Determinante está pronto para ser seu parceiro nessa jornada. Não deixe a oportunidade passar; sua jornada rumo à segunda graduação começa no Determinante. Acesse nosso site e saiba todas as possibilidades de ensino disponíveis.