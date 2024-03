O sonho de passar no vestibular é uma jornada repleta de desafios, que demanda foco e determinação. A recompensa, no entanto, é grandiosa, e para alcançá-la, é necessário traçar estratégias inteligentes.

Para trilhar esse caminho, é necessário mais do que um simples plano de estudos. É preciso mergulhar de cabeça nesse desafio, diferenciar-se dos demais candidatos e desenvolver hábitos que conduzam ao sucesso.

Planejar é essencial, é a estrutura que organiza a jornada rumo à aprovação. Contudo, apenas estabelecer um plano não é suficiente. A verdadeira chave está na aplicação deste plano na rotina diária e alinhá-lo a outras estratégias. É preciso compreender que o estudo constante é fundamental, mas não é o único fator determinante para o sucesso.

O Colégio e Pré-Vestibular Determinante conversou com alguns ex-alunos e desenvolvemos este conteúdo para ajudar os estudantes a serem os próximos aprovados nos vestibulares.

A seguir, listamos alguns hábitos que fizeram papel fundamental na aprovação de muitos alunos, em grandes cursos e universidades.

Hábitos que vão te ajudar a ser aprovado no vestibular

Tenha consciência do tempo

A quantidade de conteúdos cobrados nos vestibulares, a correria do dia a dia e as obrigações fazem com que o tempo de preparação para as provas, por mais que seja de um ano, ainda seja apertado.

Ter em mente que é preciso ter foco e estudar bastante desde o início, até mesmo durante as férias, é um grande diferencial para quem deseja ser aprovado.

É necessário dedicação total ao objetivo. Cada minuto investido de forma estratégica se traduz em um passo mais próximo da aprovação.

Acompanhamento do rendimento

Não adianta apenas marcar as horas de estudos diários. É preciso entender como está seu rendimento, em que você tem mais dificuldade e o que te distrai mais.

É fundamental que você consiga identificar pontos fortes e áreas a desenvolver e ajustar a estratégia de estudo, maximizando o aprendizado. Assim, a cada ciclo de estudos, aprimora-se o conhecimento.

Estratégia inteligente: alternância entre desafios

Não foque apenas no que você tem mais dificuldade. Isso é um grande erro de muitos alunos. É preciso focar também naquilo que você tem facilidade, nem que seja para não esquecer.

Um método eficaz é estudar algo mais acessível primeiro, consolidando a confiança para, em seguida, aprofundar nos desafios.

Essa prática não apenas exercita o cérebro, mas também evidencia a capacidade

de aprender e progredir.

A importância da rotina de revisão

Professor Renato junto com a 3ª série do Ensino Médio do Colégio Determinante Divulgação

Esteja ciente que criar uma rotina de revisão é tão importante quanto a absorção inicial do conteúdo.

Revisite os conteúdos passados para a consolidação do aprendizado. Essa prática fortalece a memória e mantém o conhecimento sempre presente, evitando lacunas que poderiam comprometer o desempenho.

Qualidade ou quantidade? Como ter um estudo mais eficiente

Mais importante do que estudar por horas a fio é a qualidade desse estudo. Focar em sessões de estudo eficientes é mais produtivo do que prolongar o tempo sem um objetivo claro.

Internet como sua aliada nessa jornada

A internet oferece um vasto leque de ferramentas para enriquecer o estudo. Além das redes sociais, há plataformas e conteúdos especializados que podem ampliar os horizontes do conhecimento.

Rede de apoio é fundamental para esse desafio

A família é um pilar fundamental no desenvolvimento do estudante. Saber que temos com quem contar, apoiar e pedir ajuda faz um grande diferencial nessa longa e exaustiva jornada rumo à aprovação.

Converse com seus pais e com as pessoas que você ama. Exponha seus medos, suas expectativas e suas dificuldades. Mostre que precisa do apoio deles e conte com eles para te ajudarem nessa fase.

Para os pais, mostrem para seus filhos o amor incondicional que tem. Dêem forças e sejam sempre positivos com seus sonhos. Mas, vale também dar conselhos e puxões de orelha quando for necessário!

Lembre-se sempre da sua saúde

Em meio à intensidade dos estudos, não se pode negligenciar a saúde física e mental. Uma mente e um corpo saudáveis têm um desempenho muito superior, garantindo foco, energia e equilíbrio emocional.

Portanto, não abra mão de exercícios físicos em sua rotina e também de uma boa terapia! Lembre-se de ir ao médico e fazer exames frequentemente para que esteja tudo certo com sua saúde. Isso com certeza vai refletir no seu desempenho te colocando à frente de muitos candidatos.

Dica bônus: só não passa quem desiste!

Camila Ferreira, diretora de Ensino do Determinante e especialista em Enem Divulgação

Não é atoa que o melhor Colégio e Pré-Vestibular de Belo Horizonte se chama Determinante. Acreditamos que a determinação é a base de todo o sucesso acadêmico.

Sabemos que cada indivíduo é diferente e tem suas particularidades. Portanto, cada um tem o seu tempo de aprendizado, desenvolvimento e até mesmo para a tão sonhada aprovação.

Não passar no primeiro vestibular, ou talvez no segundo, até mesmo no terceiro, não é sinônimo de fracasso. É sinônimo de persistência! Afinal, quem persiste, sempre alcança.

Conheça mais histórias e troque conhecimentos com o PodDet

Essas e muitas outras dicas e insights você pode ter acesso ouvindo o nosso novo podcast, disponível no Canal do Youtube do Determinante. Esse projeto grandioso está trazendo para a mesa de conversa muitos ex alunos e personalidades relevantes para conversar sobre assuntos que vão muito além do vestibular.

Com o propósito de trazer diversão juntamente com conhecimento e dicas aos nossos alunos e estudantes em geral, desenvolvemos esse podcast incrível com bate-papos engrandecedores para quem deseja não só passar no Enem e vestibular, mas também ter sucesso acadêmico.

Se interessou? Clique aqui e veja nossa playlist completa com todos os episódios disponíveis.

