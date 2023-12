A jornada rumo ao ensino superior é uma trajetória que começa ainda no colégio, enquanto os jovens se preparam para enfrentar os desafios acadêmicos da faculdade. A competitividade por uma vaga no ensino superior exige mais do que apenas conhecimento; é necessário um diferencial que destaque o estudante entre os candidatos.

No Colégio e Pré-Vestibular Determinante, essa busca pela excelência é o centro da formação de seus alunos, conduzindo-os na direção do alto desempenho acadêmico.

O que é um estudante de alto desempenho?

Antes de desbravar os hábitos que compõem a rotina de um estudante de alto desempenho, é crucial compreender o que define esse perfil. Em sua essência, esse estudante destaca-se pela dedicação aos estudos, foco incansável em seus objetivos e a capacidade de enfrentar desafios com resiliência.



Hábitos que irão elevar o seu desempenho

Renato Ribeiro, cofundador e diretor do Determinante com o ex-aluno Iuri, aprovado em Medicina na UFMG

Se você quer se tornar um estudante de alto desempenho e se destacar nas provas e vestibulares, conquistando o primeiro lugar, é preciso que você mude seus hábitos. Para te ajudar, separamos os principais pilares que irão te auxiliar nessa jornada.

Ter um objetivo claramente definido

O estudante determinado sabe para onde está indo. Ter metas educacionais claras é o primeiro passo para alcançar o sucesso acadêmico.

Foco nos estudos e na vida

A concentração é uma ferramenta poderosa. O estudante de alto desempenho aprende a direcionar sua atenção para os estudos, mantendo também um equilíbrio saudável na vida pessoal.

Planejamento de estudos

O planejamento é a bússola que guia o caminho do estudante. A organização do tempo e a definição de prioridades são habilidades essenciais.

Responsabilidade e evitar procrastinação

O estudante eficaz assume responsabilidade por suas ações e evita a procrastinação. A busca por conhecimento é constante, sem adiamentos desnecessários.

Reconhecimento de dificuldades e melhoria contínua

Admitir as dificuldades é o primeiro passo para superá-las. O estudante de alto desempenho busca constantemente melhorar, enfrentando obstáculos de frente.

Uso inteligente da tecnologia

A tecnologia é uma aliada valiosa. O estudante moderno utiliza recursos digitais para potencializar seu aprendizado.

Invista em uma educação de alto nível e se destaque entre os outros candidatos

A importância de estudar em uma instituição comprometida com o sucesso acadêmico não pode ser subestimada. O Colégio e Pré-Vestibular Determinante se destaca como uma escolha excepcional, proporcionando um ambiente propício para o desenvolvimento acadêmico e pessoal.



Baseado na excelência acadêmica e na humanização do processo educacional, o SAD é a espinha dorsal da preparação de alto desempenho no Det.

Além disso, Colégio Determinante oferece um cronograma de aulas com turmas reduzidas, permitindo a participação ativa dos alunos em grupos de estudos e acesso a professores qualificados e engajados.

Outro diferencial oferecido pela instituição são as aulas específicas de estratégias de estudos e provas que garantem que os alunos estejam emocionalmente preparados para enfrentar os desafios dos vestibulares e do Enem.

Com foco nas necessidades individuais, o Determinante reduz a quantidade de retornos à instituição, proporcionando mais tempo para estudos personalizados.

E os simulados e as revisões são as ferramentas essenciais para avaliar o progresso e fortalecer o conhecimento adquirido ao longo do ano.

Já o plantão tira-dúvidas diário e a estrutura física de alta qualidade garantem suporte constante e ambientes propícios ao estudo.

Além do enfoque nos exames, o Determinante se preocupa com o bem-estar dos alunos, investindo em atividades e momentos que cuidam da saúde mental e emocional.

Conheça o Colégio Determinante

Área externa do Colégio Determinante

Se tornar um estudante de alto desempenho é uma jornada desafiadora, mas o Colégio e Pré Vestibular Determinante está aqui para fazer toda a diferença.

