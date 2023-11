*Conteúdo produzido por Flávio Castro

A prova de Linguagens do ENEM 2023 valorizou e representou a literatura e cultura brasileiras, abrangendo desde os ícones clássicos até vozes contemporâneas e urgentes. Flávio de Castro, professor de Literatura e Interpretação de Textos do curso DET ONLINE, elencou suas percepções

sobre o exame.

O encontro de autores canônicos como Olavo Bilac, José Lins do Rêgo, Guimarães Rosa e até mesmo Ruy Barbosa com a prova trouxe um diálogo com o passado literário do Brasil, enquanto a presença de poucos, mas marcantes poemas, como um modernista de Mário de Andrade, um slam de Roberta Estrela D’Alva e letras de Caetano Veloso (este último evidenciado por um divertido vídeo viral que mostra suas próprias dificuldades para gabaritar a questão), demonstrou a versatilidade da poesia e sua capacidade

de transpor fronteiras interpretativas. A poeta belorizontina Ana Martins Marques foi, mais uma vez, contemplada na prova, reafirmando a força da poesia contemporânea brasileira.

A prova não se furtou de representar autores atuais que questionam e moldam o entendimento do presente, com destaque para o celebrado "Torto Arado", de Itamar Vieira Jr, e o contundente "Ponciá Vicêncio", de Conceição Evaristo, ambos trazendo para o palco questões de raça e memória.

O design inovador da prova colorida proporcionou um aspecto visualmente atraente, realçando a “arte degenerada” de Lasar Segall, perseguida e censurada pelos nazistas; a dança contemporânea, presente no espetáculo "GIRA", do Grupo Corpo, que revisita os movimentos inerentes aos rituais das religiões de matriz africana e a arquitetura inconfundível de Lina Bo Bardi no MASP, o Museu de Arte de São Paulo, conferindo à arquiteta paulista o seu mais que devido reconhecimento. O rap indígena do Brô MCs e o coletivo negro MARABAIXO, do Amapá, também estiveram presentes, expandindo as fronteiras do que normalmente é esperado em uma prova de vestibular.

Quanto à redação, Flávio salienta a relevância do tema 'Desafios para o enfrentamento da invisibilidade do trabalho de cuidado realizado pela mulher no Brasil', proporcionando aos candidatos a oportunidade de explorar a trajetória histórica desse contexto, ou ainda analisar personagens literárias como a de de Carolina Maria de Jesus (que inclusive figurou numa questão da prova de linguagem), uma mulher que se desdobrava entre a luta pela subsistência e o cuidado com a família. Embora não seja muito conhecida no

Ensino Médio, a contribuição teórica de Silvia Federici, autora de “Calibã e a Bruxa” poderia enriquecer os argumentos, visto que a filósofa italiana já defendia a remuneração para o trabalho doméstico das mulheres desde a década de 70.

O professor ressaltou, finalmente, que o exame foi exigente, demandando muita leitura atenta e reflexiva. Os estudantes com práticas de leituras variadas e regulares encontraram mais facilidade para fazer o exame, já que a prova desafiou a capacidade de concentração e discernimento frente a textos muitas vezes extensos e distratores complexos. O conteúdo programático, como de é costume no ENEM, foi preterido em função da interpretação de textos diversos e contextualizados.

Em suma, o ENEM 2023 foi um espelho da riqueza literária e cultural do Brasil, além de um teste de resistência intelectual que beneficiou os leitores costumazes e bem preparados. Até aí nenhuma novidade. E fica a dica para quem pretende fazer o exame em 2024: faça muitos exercícios e simulados, e sobretudo leia bastante, leia sempre, leia com curiosidade e atenção, contando com o auxílio de bons professores e professoras na seleção dos textos e na orientação das duas leituras. Essa é, sem dúvida, a melhor forma de se preparar para ter sucesso na prova de Linguagem do ENEM.

Sobre o autor: Flávio de Castro é pós-graduado em Letras pela Unicamp e escritor. Escreveu Desaparecida (2018) e Minério de Ferro (2021), além de colaborar em diversas revistas, jornais e suplementos. Atualmente é pesquisador no Posling do CEFET-MG e professor de Literatura e Interpretação de Textos no Curso DetOnline.