A Caixa Econômica Federal irá encerrar o leilão de 226 imóveis livres de dívidas e com até 50% de desconto em relação ao valor de avaliação nesta quinta-feira (2/5), às 10h.

Estão sendo ofertados apartamentos, casas e terrenos em 20 estados brasileiros. A abertura para ofertas teve início no dia 10 de abril.

Em Minas, 38 lotes estão inclusos no leilão. O município mineiro com mais imóveis é Uberlândia, com 13. Em BH, apenas 1 lote está sendo ofertado.

O leilão será realizado por meio do site da Globo Leilões. O lance mínimo varia de acordo com cada oferta, por isso, detalhes sobre cada imóvel devem ser checados no site oficial no campo “Valor de Venda.”

Até o momento, 195 lotes não receberam nenhum lance. O resultado da disputa será divulgado no site da Caixa até o dia 9 de maio.

Em BH, o lote à venda é um apartamento de 42,98 m² no Bairro Vila Minaslândia, localizado na Região Norte da capital mineira. O lance inicial é de R$93.000. Em Minas, uma casa de 122,15 m² no município de João Pinheiro, no noroeste do estado, é o lote com lance inicial de maior valor: R$200.260.

Compra



O pagamento deve ser à vista, porém, algumas ofertas permitem o uso de recursos vinculados à conta do FGTS como parte do valor, desde que a conta seja de “titularidade do proponente classificado e/ou do coobrigado registrados na proposta.” As ofertas que aceitam a utilização de recursos do FGTS devem ser consultadas no detalhamento de cada lote.



“Os interessados que desejarem utilizar recursos da conta vinculada do FGTS devem dirigir-se a qualquer agência da CAIXA, a fim de conhecer as condições específicas de enquadramento, tanto do(s) proponente(s) e/ou grupo familiar quanto do imóvel pretendido, antes da participação na disputa, a fim de evitar o cancelamento da venda pela não contratação dentro do prazo previsto e suas consequências”, informou o edital do leilão, que deve ser consultado para mais informações.



Veja os estados com ofertas



Alagoas (2);

Bahia (2);

Ceará (6);

Espírito Santo (2);

Goiás (27);

Mato Grosso (6);

Minas Gerais (38);

Pará (8);

Paraíba (14);

Paraná (12);

Pernambuco (13);

Piauí (5);

Rio de Janeiro (17);

Rio Grande do Norte (7);

Rio Grande do Sul (20);

Rondônia (1);

Santa Catarina (2);

São Paulo (36);

Sergipe (2);

Tocantins (1);



*Estagiária sob supervisão da subeditora Fernanda Borges