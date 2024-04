Um levantamento de preços dos produtos de cesta básica, realizado pelo site de pesquisas MercadoMineiro em parceria com o aplicativo comOferta, revela produtos com grande aumento de valores e variações consideráveis entre os estabelecimentos de Belo Horizonte. A pesquisa foi realizada no principais supermercados da capital, entre os dias 23 e 26 de abril.



O preço que mais se destacou foi o do azeite extra virgem Gallo Vidro 500ml. O produto é vendido de R$ 38,99 até R$ 59,98, uma variação de 53,83%. Dados do IPCA (Índice de Preços ao Consumidor Amplo), indicador oficial da inflação, apontam que, de 2020 para cá, o azeite ficou 44,23% mais caro. Só no ano passado, o aumento chegou a 24,7%, segundo a Abras (Associação Brasileira de Supermercados).

O pacote de arroz de 5kg Alegrete pode custar de R$ 24,29 até R$ 29,99, variação de 23,47%. Já o arroz Prato Fino de 5kg pode custar de R$ 31,99 até R$ 43,49, variação de 36%.





O pacote de açúcar Cristal Eurocucar de 5kg pode custar de R$ 17,98 até R$ 21,68, diferença de 20,58%. O feijão carioca Vasconcelos de 1kg é vendido de R$ 7,29 até R$ 9,90, variação de 35,80%.

O molho de tomate 300g podendo custar de R$ 2,49 até R$ 4,79, uma variação de 92% maior registrada entre os supermercados pesquisados.

Confira os valores dos produtos restantes:

Molho de tomate Pomarola 320g custando de R$ 2,58 até R$ 3,98, diferença de 54%.

Molho de Tomate Heinz 300g podendo custar de R$ 2,49 até R$ 4,79, variação de 92%.

Macarrão com ovos Abc de 500g custando de R$ 2,98 até R$ 4,49, diferença de 50%.

Quilo de Fubá Yoki é vendido de R$ 4,19 até R$ 9,98, diferença de 138%.

Quilo de Farinha de Trigo Boa Sorte custando de R$ 3,49 até R$ 4,79, variação de 37%.

Leite integral Ninho litro vendido de R$ 4,79 até R$ 6,29, diferença de 31%.

Manteiga Itambé 500g custando de R$ 21,99 até R$ 27,99, variação de 27%.

Margarina Qualy 500g custando de R$ 6,59 até R$ 9,39, diferença de 42%.

Margarina Cremosy custando de R$ 4,59 até R$ 7,49, diferença de 63%.

Café Pilão 500g custando de R$ 13,99 até R$ 23,45, diferença de 67%.

Café Caboclo 500g custando de R$ 13,49 até R$ 20,75, discrepância de 53%.

Pente de ovos brancos C/20 custando de R$ 9,99 até R$ 16,99, diferença de 70%.

Dúzia de ovos brancos custando de R$ 9,90 até R$ 12,99, variação de 31%.

Lata de sardinha Gomes da Costa 125g custando de R$ 4,19 até R$ 6,49, diferença de 54,89%.

Maionese Hellmanns 500g é vendido de R$ 7,98 até R$ 11,98, variação de 50%.

Requeijão Cremoso Porto Alegre 200g custando de R$ 7,48 até R$ 10,39, diferença de 38,90%.

Pão de Forma Seven Boys 450g é vendido de R$ 5,99 até R$ 7,99, diferença de 33%





A pesquisa completa pode ser conferida no aplicativo comOferta, inclusive com fotos dos produtos e preços nas prateleiras dos supermercados pesquisados.



