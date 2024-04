*Iago Almeida / Especial para o EM

Pouso Alegre, no Sul de Minas Gerais, receberá a instalação de uma fábrica de motores da chinesa Saic Motors, com investimento de cerca de R$ 300 milhões e geração de 300 empregos no início das operações na cidade. Será a primeira sede da companhia na América Latina. A Saic Motors é uma das principais fornecedoras de motores e peças para a XCMG e é reconhecida como a maior das quatro grandes fabricantes de veículos da China.





O anúncio foi feito pela prefeitura na tarde desta quinta-feira (18/4). Em novembro de 2023, em visita à China, o governador Romeu Zema (Novo) havia anunciado os planos da XCMG e Saic Motors de trazerem a fábrica de motores para o Brasil. Na quarta-feira (17/4), o prefeito Coronel Dimas, junto do secretário de Desenvolvimento Econômico, José Carlos Costa, realizou uma reunião com o presidente da XCMG, Li Hanguang e o gerente-geral da planta da Saic Motors, Zhao Gang, para alinhar a chegada da empresa na cidade.



Inicialmente, a empresa terá instalações dentro da planta da XCMG, com início de produção previsto para setembro de 2024, com produção inicial de 5 mil motores no primeiro ano. Li Hanguang, presidente da XCMG, expressou entusiasmo com a parceria.

Leia também: Brasil deixa de arrecadar R$ 453 bilhões por pirataria e sonegação



“Cada vez mais a China investe no Brasil, e isso inclui Pouso Alegre. Essa iniciativa é amplamente discutida na China e estamos ansiosos para receber mais empresas chinesas aqui. A presença da Saic Motors representa um passo importante para garantir um atendimento direto e eficiente aos nossos clientes, além de reduzir os prazos de entrega”, disse.





Para o prefeito de Pouso Alegre, a parceria entre as cidades-irmãs de Pouso Alegre e Xuzhou tem atraído ainda mais investimentos chineses para a cidade mineira, gerando emprego e renda e impulsionando o crescimento econômico local. “O compromisso é claro: colaborar para criar empregos e sustentar famílias por meio de oportunidades de trabalho dignas, e é vital pensarmos além dos números. Mais investimentos significam mais pessoas, e isso requer atenção às áreas essenciais, como moradia, transporte, saúde e educação”, citou Dimas.

Destaque em atração de multinacionais

Pouso Alegre tem se firmado como polo de atração para empresas, com destaque para grandes multinacionais, que produzem desde alimentos, a remédios, cabos óticos a eletrodomésticos e máquinas pesadas, acumulando investimentos bilionários.

Segundo a prefeitura, para criar um ambiente favorável na atração de investimentos, a administração tem concentrado esforços na desburocratização de processos. Pouso Alegre já está integrada à Rede Sim da Junta Comercial do Estado de Minas Gerais (Jucemg), facilitando a formalização de empresas e buscando automatizar o processo.

Leia também: Por que real foi moeda que mais se desvalorizou neste mês entre países do G20?



De acordo com o Censo 2021 do IBGE, Pouso Alegre tem um PIB de R$ 10,7 bilhões, dos quais 80% são provenientes dos setores industrial e de serviços. “As empresas nos procuram não só pela localização geográfica estratégica, mas pelo potencial de mão de obra qualificada, infraestrutura que a cidade oferece, e por encontrar um ambiente favorável ao desenvolvimento de suas atividades, para o retorno dos investimentos”, destaca o secretário de Desenvolvimento Econômico, José Carlos Costa.