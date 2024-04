A expectativa é de que as três grandes companhias - Azul, GOL e Latam (foto) - ofereçam voos no aplicativo do programa



O programa Voa Brasil finalmente deve decolar. O projeto de oferecer passagens por até R$ 200, antecipado ao Correio Braziliense, em março de 2023, pelo então ministro dos Portos e Aeroportos, Márcio França, chegou a ser desacreditado e teve o lançamento postergado diversas vezes. Agora, sob o comando da nova gestão da pasta, o ministro Sílvio Costa Filho, a promessa é de que na próxima semana finalmente o projeto seja lançado.



Mesmo sem anúncio oficial, fontes reservadas no governo garantem que o Voa Brasil deve lançar o aplicativo e começar a vender passagens para esse público já na quarta-feira (17/4) da próxima semana.



Inicialmente voltado apenas para aposentados do INSS e estudantes do programa ProUni que não realizaram viagens nos últimos 12 meses, deve oferecer, em rotas e horários selecionados, passagens por até R$ 200 (cada trecho) e incluir a possibilidade do pagamento parcelado com desconto em folha, para o caso dos aposentados federais.



A expectativa é de que as três grandes companhias - Azul, GOL e TAM, que juntas representam 98% das rotas domésticas do país - ofereçam voos no aplicativo do programa, mas, segundo fontes reservadas ouvidas pela reportagem, apesar do lançamento na próxima semana, em um primeiro momento, nem todos os destinos nacionais estarão disponíveis para compra pelo preço promocional.