Belo Horizonte recebe nesta quarta-feira (6/3) a SET Sudeste 2024, evento que discute as últimas novidades do mercado de produção e distribuição de conteúdo. A edição deste ano acontece no Royal Golden Convention Savassi, Região Centro-Sul da capital. O evento terá seminários conduzidos por profissionais renomados do setor.

O encontro tem foco nas tendências tecnológicas e vai abordar principalmente produções de broadcast, mídia e entretenimento. Entre os nomes que vão conduzir os debates estão Vinícius Caram, superintendente de Outorga e Recursos à Prestação da Anatel; Afonso Aurin, sócio-diretor da Aurin Consultoria de Telecomunicações; e Renato Goya, engenheiro de pré-venda da Panasonic Brasil.



A programação do evento, que ocorre de 8h às 18h, visa atender profissionais, pesquisadores e estudantes da área de produção e distribuição de conteúdo audiovisual.

Além disso, também serão realizadas palestras sobre conectividade e transmissão, produção virtual e IA, visão de mercado e apostas do executivo de vendas, entre outros.

A SET é uma entidade que reúne profissionais e empresas de todo o Brasil do setor de mídia e entretenimento e tem como objetivo produzir e disseminar conhecimento e apoiar o desenvolvimento dessas áreas.

Confira a programação completa:

8h30 - Coffee Break de boas vindas



9h - Abertura

Geraldo Cardoso de Melo, Representante SET Regional Sudeste

Luana Bravo, Gerente de Conteúdo e Projetos da SET



9h30 - Atualização Regulatória

Geraldo Cardoso de Melo, Representante SET Regional Sudeste (moderador)

Vinícius Caran, Superintendente de Outorga e Recursos à Prestação - Anatel

Samir Nobre, Diretor Geral da Abratel

Flávio Lara Rezende, Presidente da ABERT

Wilson Diniz Wellisch, Secretário da Secretaria de Comunicação Social e Eletrônica do MCom



10h30 - Conectividade e Transmissão



Luís Eduardo Leão de Carvalho, TV Alterosa – SBT (moderador)

Alfonso Aurin, Sócio Diretor da Speedcast Serviços Multimídia Ltda.

Rubens Vituli, Diretor Comercial da Divisão de Media da SES no Brasil



11h15 - Jornalismo e entretenimento na produção virtual: como aproveitar o melhor das novas tecnologias e o uso da Inteligência Artificial



André Dias Arnaut, Especialista em Produção Virtual e Motion Graphics, Legado Tecnologia

Felipe Domingues, Gerente de Pré-Vendas – CIS Group

Renato Goya, Engenheiro de Pré-Venda da Panasonic Brasil

Clecio Roberto Vieira da Silva, Especialista do Produto e Pré-Vendas, Canon Brasil

Felipe Semprine, Engenheiro de Sistemas, Convergint



12h45 - Almoço



14h - Futuro e tendências na visão do executivo local



Lair Rennó, Apresentador e editor-chefe Record Minas (moderador)

Luís Eduardo Leão de Carvalho, TV Alterosa – SBT

Josimar Anselmo Silva, Diretor Técnico – Record TV Minas

Diogo Gonçalves, CEO Rádio Itatiaia

Marina Crespi, Head do Canal TV Globo em Minas, TV Globo

Mayrinck Pinto de Aguiar Junior, Presidente da Associação Mineira de Rádio e Televisão - AMIRT



15h - Visão do mercado e apostas do executivo de vendas



Armando Bastos de Oliveira, Gerente de Conteúdo de Vídeo da Itatiaia (moderador)

Alfonso Aurin, Sócio Diretor da Speedcast Serviços Multimídia Ltda.

Fabio Angelini, Diretor Comercial Grupo Pinnacle

Guilherme Saraiva, Diretor Comercial Embratel

Fredy Litowsky, Diretor Alliance

Roberto Silva, Diretor Comercial Convergint



16h - Infraestrutura hiperconectada: os principais desafios de arquitetura



Gabriel Askenazi, Gerente de Tecnologia, Grupo Globo (moderador)

Guilherme Saraiva, Diretor Comercial Embratel

Juca (Luiz) Costa, Arquiteto de Soluções – LatAm Rossvideo



16h45 - Coffee break



17h - A cadeia do streaming: produção, distribuição e monetização



Maurício Finelli, Gerent4e de Tecnologia para Formatos Publicitários – Globo (moderador)

Gustavo Dutra, Strategy & BD Latam for Media & Entertainemtn AWS

Fabio Angelini, Diretor Comercial Grupo Pinnacle



17h45 - TV 3.0: o que esperar da TV para todos e para cada um



Keynote speaker: Carolina Duca, Gerente Sr de Tecnologia, TV Globo



17h - Encerramento

Endereço



Rua Grande do Norte, n°1015, bairro Funcionários, em Belo Horizonte.