No período da quaresma, normalmente vários consumidores optam pelos pescados. O site de pesquisas MercadoMineiro e o aplicativo comOferta levantaram os preços de peixes frescos, camarão e bacalhau nas principais lojas do Mercado Central, supermercados e peixarias da Região Metropolitana de Belo Horizonte. A pesquisa foi realizada entre os dias 7 a 9 de fevereiro.

O trabalho compara os preços médios de fevereiro de 2023 com fevereiro de 2024. O bacalhau porto imperial, que custava em média R$ 196,43, caiu para R$ 183,31, queda de 6,68%. Já o bacalhau saithe sofreu uma redução de 11,79% -custava em média R$ 83,32 e passou a R$ 73,50. O camarão sete barbas pequeno subiu de R$ 51,93 para R$ 55,55, aumento de 7%.

O quilo do filé de surubim, que custava em média R$ 60,80, foi para R$ 71,68, um aumento de 17,89%. O quilo de piratinga, que custava em média R$ 27,41, subiu para R$ 30,15, aumento de 10%. O quilo do tambaqui subiu de R$ 27,80 para R$ 28,91, aumento de 4%.

O quilo do filé de tilápia saiu de R$ 46,32 para R$ 48,92, reajuste de 5,60%. O quilo do dourado passou de R$ 44,93 para R$ 49,93, aumento de 11%. O quilo da corvina custava R$ 23,79 e pulou para R$ 25,61, diferença de 7,66%. O quilo do cascudo caiu 10,17%, o preço médio era de R$ 24,72 e foi para R$ 22,21. O quilo da tainha caiu de R$ 31,23 para R$ 26,40, redução de 15,47%.

Variação

Dados do levantamento revelam que a diferença entre os preços do bacalhau saithe chega a 175%, com valores que vão de R$ 39,90 até R$ 110. O bacalhau porto imperial custa entre R$ 149 e R$ 249,80, diferença de 67%. O camarão sete barbas pode ser encontrado de R$ 31,90 até R$ 76,90, uma variação 141%. O camarão rosa limpo médio, pode custar de R$ 75 até R$ 109, uma variação de 45%.

Entre os peixes frescos, há variações bem significativas. O quilo do cascudo é vendido de R$ 14,95 até R$ 35, uma variação de 134%. O quilo do filé de merluza, pode custar R$ 26,90 até R$45, variação de 67%. O quilo do filé de surubim, pode custar de R$ 52,90 até R$ 88, uma variação de 66%.

O quilo de salmão pode custar de R$ 75 até R$ 120, diferença de 60%. O quilo da sardinha custando de R$ 14,90 até R$ 29, variação de 94%. O quilo de piratinga, custando de R$ 22,90 até R$ 39,90, variação de 74%. O quilo da tainha, custando de R$ 14,90 até R$ 39,90, diferença de 168%.

O quilo do filé de tilápia custando de R$ 36,90 até R$ 64,90, variação de 76%. O quilo do surubim em posta custando de R$ 28,90 até R$ 64,90, diferença de 124%. O quilo do traíra, custando de R$ 25,90 até R$ 45, variação de 73%.

A pesquisa completa está disponível no site MercadoMineiro.