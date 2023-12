Os voos partindo do terminal mineiro serão aos sábados, às 23h10, e do Aeroporto Internacional Ministro Pistarini (EZE) para Belo Horizonte serão aos domingos, às 3h40

Os mineiros vão poder voltar a embarcar em voo direto para Buenos Aires, na Argentina, do Aeroporto de BH, em Confins. A rota foi retomada no sábado (16/12), de acordo com a BH Airport, empresa que administra o aeroporto na Grande BH.

Ainda segundo a empresa, a princípio, a retomada da rota será sazonal e deve se estender até 17 de fevereiro, operacionalizada pela Gol. Os voos partindo do terminal mineiro serão aos sábados, às 23h10, e do Aeroporto Internacional Ministro Pistarini (EZE) para Belo Horizonte, aos domingos, às 3h40.

O lançamento movimenta a alta temporada de verão 2023/2024 com mais uma opção de viagem internacional para a cidade mais visitada pelos brasileiros no exterior.

De acordo com o gestor de Conectividade e Aviação do BH Airport, Clayton Begido, com o retorno da rota para Buenos Aires, a empresa quadruplicou a oferta de voos internacionais do terminal em 2023. Ao todo, são sete destinos para o exterior, além de Buenos Aires:

- Bogotá (Colômbia),

- Cidade do Panamá (Panamá),

- Willemstad (Curaçao),

- Fort Lauderdale (EUA),

- Lisboa (Portugal),

- Orlando (EUA)

- Santiago (Chile)