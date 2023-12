O preço médio de hortifruti ficou até 84% mais caro nos sacolões de Belo Horizonte em apenas dois meses. É o que aponta o site de pesquisas MercadoMineiro junto com aplicativo comOferta.com, que realizaram um levantamento dos preços, entre os dias 28 a 30 de novembro, em 20 estabelecimentos da capital mineira.



De setembro a novembro deste ano, o quilo da batata inglesa teve um aumento de subiu 84,77%, subindo de R$ 3,51 para R$ 6,49. Já o preço médio do chuchu subiu de R$ 2,54 para R$ 4,66, aumento de 83.48%. O quilo da cebola branca subiu de R$ 4,24 para R$ 6,93, aumento de 63%.

O quilo do repolho subiu de R$ 2,44 para R$ 3,86, aumento de 58%. O quilo da laranja pera rio subiu de R$ 3,54 para R$ 4,84, aumento de 36,61%. O quilo da banana prata subiu de R$ 5,49 para R$ 7,03, aumento de 28%. O quilo do inhame subiu de R$ 4,98 para R$ 6,18, aumento de 24%. O abacate kg subiu de R$ 5,01 para R$ 6,23, aumento de 24%. O quilo da melancia subiu de R$ 3,01 para R$ 3,64, aumento de 20,78%.



As quedas foram bem mais tímidas. O tomate comum, por exemplo, caiu de R$ 8,01 para R$ 6,13, redução de 23%. O quilo da cenoura vermelha caiu de R$ 4,84 para R$ 4,36, redução de 9.91%. O quilo do mamão havaí caiu de R$ 9,49 para R$ 8,19, uma redução de 13.75%.

Economista explica aumento





Segundo o economista e proprietário do MercadoMineiro, Feliciano Abreu, este aumento expressivo em dois meses é preocupante para o consumidor, mas tem uma explicação. “Você imagina um calor de 40 graus que esses produtos ficaram expostos nas últimas semanas, a terra fica quente, o custo de irrigação fica maior e o transporte desses produtos ficam expostos ao sol, até mesmo na venda. E para o consumidor também, que é difícil você armazenar um produto em um calor desse durante muito tempo. Então, isso ocasiona em uma demanda maior”, aponta.



O economista destaca que o final do ano é também um dos fatores para o aumento de preços. “Nessa época há uma procura maior por esses alimentos, devido às festas, na qual todo mundo faz uma mesa de frutas. Isso nos preocupa, porque as frutas são uma saída para a ceia, muita gente troca as nozes ou diminui a quantidade de nozes e frutas secas por frutas tropicalizadas ”, diz.



Como solução, Feliciano recomenda que o consumidor tem que conciliar preço e qualidade, dando preferência para os “dias de ofertas da semana” ou ‘dia da feira’, normalmente são preços de produtos da safra e com boa qualidade.



Variações



As variações são os maiores e menores preços encontrados dos produtos nos estabelecimentos. Só no quilo da batata inglesa as variações chegaram a 817%, que pode custar de R$ 0,98 até R$ 8,99. Confira as maiores variações:

Quilo do limão Tahiti pode custar de R$ 1,99 até R$ 13,99, variação de 603%.



Quilo da beterraba custando de R$ 0,98 até R$5,99, variação de 511%.



Quilo do tomate comum custa de R$ 1,98 até R$ 11,90, variação de 501%.



Quilo da cenoura vermelha custando de R$ 1,98 até R$ 7,99, variação de 303%.



Quilo do mamão havaí pode custar de R$ 3,98 até R$ 13,99, variação de 251%.



Abacaxi custando de R$ 3,99 até R$ 11,90, variação de 198%.



Quilo do abacate custando de R$ 3,98 até R$ 9,99, variação de 151%.



Quilo da banana prata pode custar de R$ 3,98 até R$ 8,99, variação de 126%.



Dúzia de ovos brancos custando de R$ 7,98 até R$ 13,98, variação de 75%.



Dúzia de ovos vermelhos custando de R$ 9,80 até R$ 16,98, variação de 73%.



Quilo da maçã custando de R$ 9,99 até R$ 16,99, variação de 70%.



Cebolinha ou salsinha variam de R$ 1,98 até R$ 2,99, variação de 51%.



Couve custando de R$ 1,98 até R$2,99, variação de 51%.



Quilo da laranja pera custando de R$ 3,98 até R$ 5,99, variação de 50%.



A pesquisa completa está no site MercadoMineiro.