Algo raro de se ver, um integrante graúdo do governo federal defendeu abertamente a reforma administrativa. Em encontro com empresários em Brasília, o vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, Geraldo Alckmin (PSB), afirmou que a iniciativa é vital para atrair investimentos. Segundo Alckmin, as mudanças devem ser feitas para “adequar o tamanho do Estado”. Resta saber se o presidente Lula concorda com a opinião de seu vice. A premissa da reforma administrativa é a redução do tamanho do Estado – ou seja, cortes da máquina pública, revisão de cargos e eliminação de sobreposições de postos de trabalho, entre outras medidas fundamentais –, algo que provoca calafrios nos petistas. Bem ou mal, a agenda reformista avançou nos últimos anos, com a aprovação das novas regras para a Previdência e as relações trabalhistas. Além delas, a reforma tributária também está encaminhada.

Americanas adia – de novo – divulgação de balanço

Pela quarta vez, a Americanas adiou a divulgação das demonstrações financeiras de 2022 – a data inicial era março, que foi postergada para maio, passando mais tarde para outubro e, enfim, novembro. Em fato relevante enviado ao mercado, a empresa afirmou que “foi vítima de uma fraude sofisticada e muito bem arquitetada, o que tornou a compilação e análise de suas demonstrações financeiras históricas uma tarefa extremamente desafiadora e complexa.” A companhia tem R$ 42,5 bilhões em dívidas.

Compras nos supermercados lideram dívidas no cartão de crédito

Os brasileiros estão se endividando para comprar comida e itens de primeira necessidade. Segundo um estudo realizado pela Serasa, 59% das dívidas no cartão de crédito dizem respeito a despesas no supermercado – que, na maioria das vezes, são inadiáveis. Os entrevistados no levantamento também afirmaram que o desemprego é o principal fator que os levaram a não honrar seus compromissos. Embora em queda, a inadimplência alta no país é uma barreira que compromete o consumo.

Compra de veículos importados dispara no Brasil

O crescente interesse dos brasileiros por veículos híbridos e elétricos tem impulsionado a importação de automóveis. Dados compilados pela Abeifa, a associação que representa importadores de veículos com operação no Brasil, mostra que as vendas do segmento avançaram 75% de janeiro a outubro em relação ao mesmo período do ano passado. Apenas em outubro, o salto foi de 180%. Para 2024, contudo, não há otimismo, já que a importação de veículos elétricos voltará a ser taxada no país.

Rapidinhas

As vagas temporárias para as festas de fim de ano deverão atingir o maior número em uma década. Quem diz isso é a Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC), que projeta a contratação de 108,5 mil trabalhadores para o período. Segundo a entidade, a expectativa positiva se deve ao esperado aumento de 5,6% das vendas do varejo.

O BB Private, divisão do Banco do Brasil dedicada aos clientes de alta renda, venceu o prêmio de melhor Private Bank da América Latina na categoria “Diversidade e Inclusão.” O prêmio foi concedido pela publicação britânica The Banker. No BB Private, 50% do quadro de funcionários é formado por mulheres.

Apesar das iniciativas de inclusão, o preconceito racial é onipresente no mercado corporativo brasileiro. De acordo com pesquisa realizada pela rede social LinkedIn, 93% dos profissionais negros enfrentam obstáculos para chegar aos cargos mais altos das empresas. O estudou consultou mil 1,1 mil funcionários com carteira registrada.

A americana Nvidia, principal fabricante de chips de Inteligência Artificial do mundo, afirmou ter desenvolvido uma tecnologia capaz de prever como as novas cepas do vírus de covid-19 podem se desenvolver. Segundo a empresa, a nova IA analisa sequências genéticas com precisão jamais alcançada.

R$ 18 bilhões



e quanto a gestora canadense de fundos de pensão CDPQ (Caisse de Dépôt et Placement du Québec) pretende investir no Brasil até 2027. Os recursos serão destinados principalmente para a área de energia

“Estamos focados em tornar a Inteligência Artificial mais útil para todos”

Sundar Pichai, presidente mundial do Google