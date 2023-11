A empresa chinesa Saic Motors escolheu Pouso Alegre, no Sul de Minas, para sediar sua primeira fábrica na América Latina. O anúncio foi feito durante viagem do governador Romeu Zema (Novo) à China. A Saic é uma das principais fornecedoras de motores e peças para a XCMG. Ela é a maior das quatro grandes fabricantes de veículos estatais da China.





Xu Qiuhua, um dos diretores da Saic, se reuniu com o governo de MG depois de ver resultados da XCMG. "O estado tem alta eficiência e sempre com disposição para apoiar empresas que querem investir em Minas. Tenho grande confiança de que o investimento da Saic Motors no Brasil será um sucesso, assim como a XCMG tem sido. Hoje, com muita honra, posso informar que a decisão já foi tomada: a Saic Motors vai criar uma fábrica de motores em Pouso Alegre.”





Segundo o governo mineiro, as obras da fábrica da Saic no Sul de Minas devem ser iniciadas em meados de 2024. Até o momento, não foi definido o valor de investimento e quantidade de empregos que devem ser gerados.



Multinacionais investem em Pouso Alegre



Pouso Alegre atrai multinacionais. A cidade tem fábricas das chinesas XCMG (veículos pesados) e YOFC (fibra óptica), da indiana ACG (cápsulas de medicamentos) e da americana General Mills (alimentos).





A ACG está em expansão desde 2022, quando anunciou que geraria mais 300 vagas de emprego. Já a General Mill investe R$ 300 milhões em fábrica em Pouso Alegre.





A maior fabricante mundial de eletrodomésticos, Midea, investe R$ 600 milhões na construção de sua fábrica na cidade. Ela será a terceira maior sede da empresa no Brasil e deve iniciar as operações em julho de 2024.





O presidente da XCMG anunciou, durante a visita de Zema à China, a expansão da empresa em Pouso Alegre. O investimento será de R$ 270 milhões com geração de 465 empregos diretos. A confiança de investidores foi destacada pelo governador.





“Quando atraímos uma grande empresa - e ela tem sucesso a ponto de aumentar sua presença, como é o caso da XCMG -, outras companhias ficam confiantes de que investir em Minas é uma grande oportunidade. Esse anúncio inesperado é um grande sinal de que o estado está em um ciclo virtuoso.”





