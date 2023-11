Com investimentos de R$ 2 milhões, a Leroy Merlin acaba de inaugurar uma loja na Avenida Nossa Senhora do Carmo, no Sion, em Belo Horizonte, com um novo conceito no varejo de materiais de construção. A Leroy Express é menor, tem uma equipe de 13 pessoas e antecipa uma tendência observada também no varejo de alimentação. “São lojas menores, que ajudam a consolidar a marca e permitem ao consumidor um compra mais rápida”, diz o diretor-regional da Leroy Merlin, Fernando Sanchez Gonçalves. De acordo com ele, a loja menor impacta no faturamento das lojas maiores na área de influência e também no site. Com três lojas na Grande Belo Horizonte, a nova unidade permitiu um aumento de 60% nas vendas do site da Leroy e de 50% nas vendas da unidade da loja BH Sul (Belvedere). Segundo Gonçalves, a unidade de BH já registra um faturamento que chega a um patamar entre 30% e 40% da Express de São Paulo, inaugurada há cerca de dois anos. Hoje, a Leroy Merlin tem uma penetração de 8% no mercado mineiro. Fernando Gonçalves acredita que há espaço para crescer e a nova loja pode alavancar o serviço Leroy Instalar. Hoje, com 140 prestadores de serviços na Grande BH, o setor de serviços corresponde a 10% das compras feitas na loja e responde por 2% do faturamento total da companhia.

Lojas reformadas

Além de trazer o conceito Express para Belo Horizonte, a Leroy Merlin está remodelando suas lojas maiores na Região Metropolitana. Segundo o gerente-regional da Leroy, Fernando Sanchez Gonçalves, foram investidos entre R$ 4 milhões e R$ 5 milhões nesta remodelagem das lojas, incluindo as unidades de Contagem e na região da Pampulha. Já para o próximo ano serão investidos R$ 500 mil para remodelação da loja BH Sul, no Belvedere. “Nas nossas lojas nós oferecemos 15 setores nas grandes lojas com área de superfície, com mais de 100 tipos de serviços sendo ofertados, considerando instalações e reformas”, diz Gonçalves. “Se você pegar toda a cadeia de reforma é possível utilizar o serviço de instalação”, acrescenta o gerente-regional da Leroy.

Chile em BH

Belo Horizonte será um dos palcos das oportunidades de negócios com o Chile. O Encontro Chile Brasil ocorre de 27 de novembro a 1º de dezembro na capital mineira e em São Paulo. O evento, promovido pelo ProChile, tem como objetivo promover negócios entre empresas chilenas e brasileiras. Em BH, a agenda vai de 29 de novembro a 1º de dezembro com foco no desenvolvimento tecnológico e na inovação na mineração. “A estratégia é replicar o posicionamento do Chile como parceiro comercial estável e fornecedor confiável de produtos e serviços também neste setor”, diz o ProChile em nota. Em 2022, o fluxo comercial total entre Chile e Brasil atingiu US$ 13.716 bilhões, o maior valor da história, com importações chilenas do Brasil de US$ 9.094 bilhões e exportações para este mercado de US$ 4.621 bilhões.

Hidrogênio verde

Uma planta de estudos de geração de hidrogênio verde na área da Usina Hidrelétrica Itumbiara, na cidade de Araporã, no Triângulo Mineiro, acaba de receber certificação da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica (CCEE) para uma carga de 730 kg produzida a partir de energia solar e hidráulica. “A certificação é uma iniciativa pioneira, que vai garantir ao cliente a compra de um produto verdadeiramente sustentável. Essa parceria com as empresas representa um passo importante na construção de uma relação de confiança com os investidores do mercado de hidrogênio renovável brasileiro”,afirma o presidente da CCEE, Alexandre Ramos. A planta na hidrelétrica é um projeto de Furnas Centrais Hidrelétricas e envolve também, o armazenamento eletroquímico, em baterias de lítio.

R$ 3,3 bilhões

são os investimentos da Cemig de janeiro a setembro de ste ano, em distribuição, geração e transmissão de energia elétrica

“É necessário que o governo trate na segunda etapa da reforma tributária o custo de contratação de mão-de-obra que é um dos mais elevados do mundo, o que torna a indústria brasileira pouco competitiva no cenário internacional”

Flávio Roscoe, presidente da Fiemg

Garantidora

Especializada na oferta de garantia de pagamento de taxas para condomínios , a mineira LLZ Garantidora atingiu a marca de R$ 1 bilhão de receita garantida para condomínios (foto). Hoje sócia do BTG Pactual, a empresa atende 1,6 mil condomínios com uma média de 190 unidades em cada um. “Com isso, podemos dizer que, ao garantirmos os pagamentos das taxas condominiais, conseguimos beneficiar mais de 300 mil núcleos familiares, que poderão ter mais qualidade de vida em seus locais de moradia”, diz o CEO e fundador da LLZ, Zener Costa. A expectativa da empresa, que completa 10 anos em novembro, é chegar ao patamar de R$ 5 bilhões de capital destinado ao pagamento de cotas condominiais anualmente até 2027.