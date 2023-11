Uma pastelaria de Campo Bom, no Rio Grande do Sul, denunciou uma cliente que exigiu um ''motoboy branco" para entregar a sua encomenda.

O caso aconteceu na noite da última terça-feira (14). A loja fica em Campo Bom e 90% de seus pedidos são por delivery.

Em um dos pedidos, uma cliente exigiu que sua entrega fosse feita por um ''motoboy branco''. "Última vez veio um motoboy negro, peço a gentileza que mande um branco, não gosto de pessoas assim encostando na minha comida", escreveu a mulher no campo das observações do aplicativo.

Daniela Oliveira, dona do local, contou que a ofensa foi para seu marido Gabriel Fernandes da Cunha, também proprietário e que realiza entregas em dias de muito movimento. "Eu estava na cozinha quando saiu aquela nota, eu li e na hora não entendi muito bem'', relata Daniela ao UOL.

A proprietária respondeu a cliente pela plataforma e entrou em contato com o aplicativo, que forneceu orientações iniciais sobre a denúncia. Em seguida, o esposo foi à delegacia para registrar um boletim de ocorrência.

Investigações



O síndico do condomínio informado pela cliente disse que o número do apartamento não existe e que não há nenhuma moradora com o nome que constava na plataforma, segundo a Polícia Civil do Rio Grande do Sul.

A polícia investiga o caso para descobrir a verdadeira autoria do crime. "Se a intenção foi ofender alguém especificamente, responderá pelo crime de injúria racial. Se foi para discriminar um grupo de pessoas em razão da cor da pele, então deve responder por um dos tipos penais de racismo", explicou o delegado Rodrigo Camara, que garantiu tratar o caso como prioridade.

A rede de pastelaria prestou solidariedade à franquia gaúcha. ''Tamanha agressão não passará impune'', escreveu.