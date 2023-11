Nasceu, na segunda-feira (30/10), em Maiorca, na Espanha, o primeiro bebê gestado por duas mulheres. O pequeno, nomeado Derek, veio ao mundo com saúde e pesando 3,3 kg. Filho das mulheres Azahara, de 27 anos, e Estefanía, de 30, o garoto foi gerado porque as mães adotaram o método INVOcell.

Esse sistema funciona por meio de um aparelho que opera como uma espécie de incubadora, que é colocada sob o útero de uma das mulheres. Isso permite o desenvolvimento de um embrião durante os primeiros dias dentro do corpo. A técnica INVOcell, ao contrário dos métodos de laboratório, não ocorre "in vitro".

Na família espanhola, o processo de geração do bebê começou com Azahara. Ela ingeriu uma cápsula de INVOcell. Essa etapa permitiu o início do desenvolvimento do embrião no útero da mulher.

Ao desenvolver-se, a INVOcell foi extraída com o embrião em seu interior e transferida para o útero Estefanía, que o carregou o feto por quase nove meses.

Emoção



Segundo informações da TV espanhola IB3, Azahara contou que o processo de gestação começou em março deste ano. "Quando me ofereceram para tê-lo no colo do útero por cinco dias, foi como se eu também o tivesse dentro de mim", disse.

"Esse procedimento proporciona grande valor emocional pelo fato de ambas as mulheres terem compartilhado a gestação do embrião", afirmou o Hospital Juaneda Miramar, por meio de nota publicada em seu site.