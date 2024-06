Flávio Henrique Unes Pereira, Doutor e Mestre em Direito Público (UFMG). Professor do Mestrado do IDP. Sócio de Silveira &Unes Advogados Divulgação

“Tenho por insustentável a tese da recorrente, de que atuaria apenas como intermediária”. A citação, extraída do voto do Ministro Mauro Campbell Marques, a quem coube a relatoria do REsp n. 2.093.778/PR, bem sintetiza o entendimento que veio a ser adotado à unanimidade pelos integrantes da Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) quanto à realidade da atividade econômica praticada pela Buser, ao explorar o serviço de fretamento eventual sob a modalidade que vem denominando de “fretamento colaborativo”.



Nesse paradigmático julgamento, pela primeira vez, um órgão colegiado do STJ adentrou o mérito da controvérsia envolvendo a (in)compatibilidade do “fretamento colaborativo” com as normas jurídicas que definem as características, requisitos e limitações atinentes à prestação do serviço de fretamento eventual. Para a Segunda Turma, o contraste entre a narrativa da empresa e a realidade de sua prática comercial torna mais do que evidente que o papel da Buser não se limita ao de mera intermediadora do fretamento.



Efetivamente, está a um clique de distância de qualquer usuário a constatação de que a Buser se apresenta como verdadeira empresa prestadora do serviço regular de transporte coletivo rodoviário (embora, na verdade, não o seja). Seja no site ou no app, sequer é dado aos passageiros conhecer o nome do “fretador parceiro” que os transportará até o destino final. Além disso, a usual caracterização dos veículos utilizados pela empresa indica, claramente, quem é o agente econômico que, de fato, está a explorar a atividade.



Enquanto reduz sua participação na dinâmica do “fretamento colaborativo” à posição de simples intermediadora, a Buser busca se esquivar, de um lado, das (frequentes) demandas indenizatórias propostas por usuários vítimas de acidentes rodoviários ou de outros prejuízos; e, de outro, pretende furtar-se à ação sancionadora dos órgãos incumbidos de fiscalizar a higidez do serviço de transporte coletivo, como a Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) e o Departamento de Estradas de Rodagem de Minas Gerais (DER/MG).

Rafael da Silva Alvim , Mestrando em Direito (UnB). Especialista em Direito Administrativo (IDP). Sócio de Silveira &Unes Advogados Divulgação



Afinal, como seria apenas uma “plataforma digital”, nenhuma responsabilidade teria sobre as infrações decorrentes, sobretudo, da exploração do fretamento eventual em desconformidade com as normas regulatórias incidentes sobre a atividade (notadamente, o requisito do circuito fechado). Aqui, os riscos e ônus da prestação do serviço sem observância das balizas legais e regulatórias recaem apenas sobre as empresas que a Buser afirma serem suas “parceiras”. Esse “novo” modelo de negócios, de fato, chama a atenção por sua vantajosidade: a plataforma digital oferece, comercializa e se remunera da exploração do fretamento; tenta se eximir, judicialmente, da responsabilidade pelos danos sofridos por seus usuários; e não assume os riscos da prestação da atividade em descompasso com a lei, porque seu papel seria apenas “conectar” passageiros e fretadores.



Entretanto, embora seja possível mudar o nome dado às coisas, não se pode alterar a sua própria natureza. Assim, dizer que não se trata de bilhetes de passagem, mas de “rateio de vagas”; que não se cuida de subcontratação do serviço de transporte coletivo, mas de “parceria com fretadores”; e que a Buser não é uma empresa que explora ilegalmente o serviço de fretamento eventual, senão mera “plataforma de intermediação”, pode até ser uma ideia engenhosa, mas a narrativa – enfeitada pelos predicados da inovação, da disrupção e da liberdade – não é capaz de mudar a real natureza do “fretamento colaborativo”.



De fato, como entendeu o STJ, cuida-se de modo ilegal de exploração do fretamento eventual, porque a sua prestação se dá nos moldes do transporte regular, produzindo graves repercussões sobre a sistemática do serviço público de transporte coletivo – que, como se sabe, ostenta natureza de direito fundamental social –, essencial ao atendimento de milhões de cidadãos brasileiros (sobretudo aqueles que habitam em localidades mais afastadas dos grandes centros urbanos e de conhecidas rotas turísticas, porque, nesses locais, a única opção é o serviço prestado pelas empresas que operam o transporte regular).



É que, ao balizar suas operações comerciais pela lógica econômica de maximização dos lucros – inerente ao mercado de livre concorrência e iniciativa –, e em se sujeitando ao regime jurídico de direito privado, a Buser direciona o oferecimento de viagens aos itinerários mais procurados pelos passageiros (mais rentáveis, portanto). Faz isso, contudo, em aberta inobservância do requisito do circuito fechado, que impõe o retorno do veículo, com o mesmo grupo de passageiros, ao local de partida.



Ao assim proceder, equipara-se (em termos operacionais, mas não jurídicos) às empresas que receberam do Estado a incumbência de prestar o serviço público de transporte coletivo. Absorve, desse modo, importante contingente dos usuários do serviço regular, comprometendo gravemente o equilíbrio que permite às empresas delegatárias do serviço público manter sua operação – independentemente de dia, horário ou quantidade de assentos preenchidos – em itinerários que atendem milhões de passageiros residentes em localidades que jamais despertarão o interesse econômico da Buser.



Em boa hora, portanto, o entendimento da Segunda Turma do STJ, a ser observado pelos demais tribunais do país, na tutela de um direito fundamental, de um lado, e no controle do “abuso das vantagens decorrentes da inovação tecnológica”, de outro, ainda nos termos do voto condutor do acórdão unânime prolatado pela Segunda Turma do STJ.