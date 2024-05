Desembargador José Arthur de Carvalho Pereira Filho

Presidente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais



Teu dever é lutar pelo direito, mas se um dia encontrares o direito em conflito com a Justiça, lute pela Justiça”. Esta é uma das mais célebres frases do jurista uruguaio Eduardo Juan Couture, que foi presidente da Ordem dos Advogados do Uruguai e é reconhecido em todo o mundo como um grande contribuidor da teoria sobre o direito de ação.

Essa frase ressoa forte em nós, integrantes que somos do sistema de Justiça, e provoca importantes reflexões. Em especial, nesses nossos tempos contemporâneos, marcados por profundas transformações. São “tempos líquidos, onde nada foi feito para durar”, como diria o pensador polonês Zygmunt Bauman. A mudança é o que existe de constância em nossos dias.

Nesse contexto histórico, a tecnologia tem desempenhado grande protagonismo, quebrando paradigmas e varrendo o mundo como uma silenciosa revolução. Um cenário onde novos conflitos surgem, novos direitos e deveres emergem e grupos minoritários amplificam suas vozes, por meio das redes sociais. É um momento para o qual não temos ainda respostas, mas que produz uma profusão de perguntas: como nos modernizar, sem abandonar nossas raízes e sem desprezar nossa cultura? Como abraçar as novas tecnologias, sem perder o aspecto humano? Afinal, para onde caminham a Justiça e o direito?

De fato, estamos diante de novos e desafiantes tempos para o Judiciário no Brasil, país atravessado por profundas desigualdades sociais. Ao mesmo tempo em que se discute Juízo 100% Digital, realidade virtual e metaverso no Judiciário, um universo de quase 34 milhões de brasileiros e brasileiras não têm acesso à internet, e outros 86,6 milhões não conseguem se conectar todos os dias.

Enquanto os tribunais de todo o país buscam fortalecer e disseminar os métodos autocompositivos e a cultura do diálogo, a intolerância cresce, em todos os campos, e ameaça nossa paz, impulsionando a beligerância; nosso último Código de Processo Civil data de 2015, mas o dinamismo da nossa realidade torna rapidamente obsoletos vários aspectos da nossa vida.

Desembargador José Arthur de Carvalho Pereira Filho reprodução

Como diria Dom Quixote, um dos personagens mais adorados da literatura mundial, e que surgiu da genialidade do escritor Miguel de Cervantes, “mudar o mundo, meu amigo Sancho, não é loucura, não é utopia, é justiça”. Por isso, diante desse cenário desafiador, nossa resposta não pode ser o comodismo ou o pessimismo. Nossa resposta precisa ser a ação e a abertura para a inovação. Precisamos abrir nossas janelas para novos horizontes.

Mas nossa realidade é dinâmica, e está a exigir permanentemente de nós a busca de novos conhecimentos, a troca de informações e a capacitação contínua. Cabe a cada um de nós assumir nosso papel na construção coletiva que é edificar a Justiça do século XXI, preparando o Judiciário para essa nova era, sem nos esquecer de que, como também nos lembra o cavaleiro andante Dom Quixote “a Justiça, não é um pedaço de pão”. Há muito mais pelo que devemos lutar. E é no presente, no agora, que esse trabalho precisa e pode ser feito, pois, na linha do tempo, o futuro estará sempre além de nós.

Como declarou sabiamente o dramaturgo norueguês Ibsen: “O futuro, é preciso trabalhar nele como os tecelões de alta liça trabalham em suas tapeçarias: sem vê-lo”. Sim, a nós, é interditado ver o futuro. Contudo, ao desenhá-lo, devemos fazê-lo com absoluta entrega e paixão.