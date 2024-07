ÁRIES (Nascidos entre 21/3 e 20/4)

O mundo material te chama ao serviço útil e amoroso. Canalize sua força para trabalhar e chegar ao final do dia com aquela sensação de dever cumprido. Suas emoções quanto ao funcionamento da vida material, saúde e trabalho serão intensas, devendo ser canalizadas em algo proveitoso. Segurança emocional que vem do bom andamento do mundo material.

Leia também o horóscopo para os outros signos

Emoções analíticas

A Lua em Virgem nos conecta com a necessidade de nos sentirmos úteis, prestativos e fazer algo na prática. As emoções passam por um senso crítico e analítico, mas não devem ser reprimidas. O lado materno que expressa o amor por ações práticas se faz alto. Segurança emocional que vem da organização, cuidado e cumprimento de tarefas e rotinas.

Igomer Henrique é astrólogo e terapeuta holístico em modalidades diversas. Buscando sempre uma astrologia em prol do autoconhecimento e baseada nos movimentos astrológicos. Instagram: @epifaniasdevenus / @igomer_henrique