AQUÁRIO (Nascidos entre 21/1 e 19/2)

A Lua Cheia ocorre no seu setor natural dos grupos e coletividade. Haverá grande otimismo e generosidade de sua parte em auxiliar os semelhantes, como uma grande mãe de todos. Conexão emocional alegre com amizades e grupos. Busque doar mais de sua sensibilidade em prol de causas, do coletivo e do planeta. Vibração de cidadão do mundo.





Lua Cheia em Sagitário

A Lua entra na fase Cheia no signo de Sagitário. Estamos plenos e entregues ao lado emocional sob o colorido do signo, trazendo necessidade emocional de expansão, aventura, vivência dos instintos, liberdade e fé. O Sol em Gêmeos emite sua luz de flexibilidade e a Lua em Sagitário recebe este estímulo. Emoções livres, intensas, otimistas e expansivas em plenitude.

Igomer Henrique é astrólogo e terapeuta holístico em modalidades diversas. Buscando sempre uma astrologia em prol do autoconhecimento e baseada nos movimentos astrológicos. Instagram: @epifaniasdevenus / @igomer_henrique