LIBRA (Nascidos entre 23/9 e 22/10)

O dia de hoje lhe pede comunicação curativa com os outros. Este é um momento propício para se ter diálogos honestos com o outro, seu parceiro e na vida social. Mas cuidado para não ser agressivo, mas que seja curativo e enfático em suas colocações. Necessidade de flexibilizar a mentalidade sobre quais as expectativas tem sobre as relações e parcerias.





Estímulo para a fala curativa

A conjunção de Mercúrio e Quíron em Áries traz para hoje a necessidade de nos expressar e comunicar com veracidade e individualidade, mas também levando em conta nossas feridas e dores. Todavia, nos relembra que devemos ter cuidado para não usar a fala de forma agressiva, mas curativa. Fale e comunique a si mesmo com veracidade.

Igomer Henrique é astrólogo e terapeuta holístico em modalidades diversas. Buscando sempre uma astrologia em prol do autoconhecimento e baseada nos movimentos astrológicos. Instagram: @epifaniasdevenus / @igomer_henrique