Horóscopo do dia: Confira a previsão de hoje para seu signo

CÂNCER (Nascidos entre 21/6 e 21/7)

O dia de hoje lhe potencializa muito enxergar sua posição profissional e autoridade, assim como as dores ligadas a isto. Busque expressar quem você é, suas capacidades e talentos. Todavia, lembre-se que manter o profissionalismo será importante. Escute a si mesmo e se comunique com maturidade. Acredite mais no seu potencial profissional e de autoridade.





Estímulo para a fala curativa

A conjunção de Mercúrio e Quíron em Áries traz para hoje a necessidade de nos expressar e comunicar com veracidade e individualidade, mas também levando em conta nossas feridas e dores. Todavia, nos relembra que devemos ter cuidado para não usar a fala de forma agressiva, mas curativa. Fale e comunique a si mesmo com veracidade.

Igomer Henrique é astrólogo e terapeuta holístico em modalidades diversas. Buscando sempre uma astrologia em prol do autoconhecimento e baseada nos movimentos astrológicos. Instagram: @epifaniasdevenus / @igomer_henrique