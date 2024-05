GÊMEOS (Nascidos entre 21/5 e 20/6)

Mercúrio, seu regente, lhe pede um movimento de cura. Em especial na relação com amizades, grupos, online e com o coletivo, busque expressar a si mesmo com clareza. Mas também esteja atento para não ser agressivo de forma desnecessária. Necessidade de ser transparente e objetivo nas relações com os semelhantes, assim como buscar ideias inovadoras.





Estímulo para a fala curativa

A conjunção de Mercúrio e Quíron em Áries traz para hoje a necessidade de nos expressar e comunicar com veracidade e individualidade, mas também levando em conta nossas feridas e dores. Todavia, nos relembra que devemos ter cuidado para não usar a fala de forma agressiva, mas curativa. Fale e comunique a si mesmo com veracidade.

Igomer Henrique é astrólogo e terapeuta holístico em modalidades diversas. Buscando sempre uma astrologia em prol do autoconhecimento e baseada nos movimentos astrológicos. Instagram: @epifaniasdevenus / @igomer_henrique