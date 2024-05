Emoções assertivas

A Lua hoje faz conjunção a Marte no signo de Áries. Nossas emoções tendem a um lado mais aguerrido, intenso e assertivo. Todavia, será preciso cuidado, pois também podemos estar mais irritadiços, agressivos e/ou reativos. Devemos estar atentos à forma como nos expressamos hoje. Em seu melhor, somos chamados a ter um senso de segurança emocional sobre nós próprios e nosso senso de ação e individualidade.



ÁRIES (Nascidos entre 21/3 e 20/4)



A conjunção da Lua com Marte, seu regente, lhe traz grande intensidade emocional. Você está buscando se dar segurança emocional para agir conforme sua vontade e personalidade, Todavia, esteja atento para não cair em reatividades ou agressividades desnecessárias. Busque a segurança de ser você mesmo, seja sua própria base e planeje bem antes de agir.



TOURO (Nascidos entre 21/4 e 20/5)



A conjunção de Lua e Marte hoje lhe mobiliza algumas emoções guardadas. Busque ter honestidade emocional para com o que está sentindo ao invés de simplesmente soltar atitudes agressivas desnecessárias. Reconheça aquilo que foi negado ou suprimido, em especial no que tange sua individualidade. Sua ação de bastidores e poder magnético estão em alta, use=os ao seu favor e também do coletivo.



GÊMEOS (Nascidos entre 21/5 e 20/6)



A conjunção de Lua e Marte hoje lhe mobiliza muita energia no campo social, coletivo, de grupos, amizades e causas. Mas deve tomar cuidado, já que pode estar mais impaciente e reativo. Algumas carências, medos e apegos excessivos pedem mais individualidade e senso de respeito às partes envolvidas. A luta por causas tende a se intensificar, mas cuidado com a forma como o faz.



CÂNCER (Nascidos entre 21/6 e 21/7)



A conjunção da Lua, sua regente, com Marte lhe mobiliza muito na intensidade de sua ação. Aqui em especial no que tange carreira, uso de autoridade, realizações e afins, busque ser assertivo, mas não reativo. Está mostrando ao mundo seu lado mais pessoal e subjetivo, assim como sua verdadeira personalidade. Mas um tanto de maturidade e bom senso serão fundamentas para fazer bom uso deste transito.



LEÃO (Nascidos entre 22/7 e 22/8)



A conjunção de Lua e Marte hoje lhe traz emoções muito mais assertivas, disruptivas, expansivas e corajosas. Estará com muita vontade de sair, fazer algo de diferente, se aventurar ou buscar novas perspectivas na vida. Todavia, deve estar atento para não pisar nos calos alheios nem tomar atitudes exageradas das quais possa se arrepender depois. Forte senso de segurança na fé e nas possibilidades futuras.



VIRGEM (Nascidos entre 23/8 e 22/9)



A conjunção de Lua e Marte hoje lhe mobiliza muito o campo das emoções profundas. Pode fazer contato com raivas suprimidas ou questões nas quais não colocou sua força de vontade para fora. O momento lhe serve para reciclar tais emoções e liberar o bom uso de sua força e assertividade. Mas cuidado com as reatividades desnecessárias. Sua energia sexual e afetiva está muito mobilizada também.



LIBRA (Nascidos entre 23/9 e 22/10)



A conjunção de Lua e Marte hoje traz emoções intensas para o campo das relações, casamento, parcerias e/ou vida social. Será preciso reconhecer raivas suprimidas e questões não vividas em prol dos outros. Busque ter clareza ao expressar as emoções e definir bem as individualidades no contexto das trocas. Busca por segurança de identidade de relação, mas que seja verdadeira entre as partes.



ESCORPIÃO (Nascidos entre 23/10 e 21/11)



A conjunção da Lua com Marte, seu regente, lhe traz grande energia emocional para lidar com o mundo material, sua saúde, tarefas, trabalho e rotinas. Busque canalizar todo esse potencial em realizar algo de útil. Todavia, cuidado com a irritabilidade e precipitação com o próprio corpo, objetos, tarefas e/ou colegas de trabalho. Dia de trabalho, produtividade e de se fazer esforços.



SAGITÁRIO (Nascidos entre 22/11 e 21/12)



A conjunção de Lua e Marte hoje lhe traz grande foco na expressão de si mesmo. Estará se expressando intensamente, mas cuidado para não ser reativo nem agressivo no processo. Suas energias criativas estão em alta e lhe pedem que faça bom uso delas. Jogos, hobbies e diversões podem ser uma boa via de canalizar estas energias, assim como brincar com crianças ou deixar sua criança interna se expressar melhor.





CAPRICÓRNIO (Nascidos entre 22/12 e 20/1)



A conjunção de Lua e Marte hoje lhe mobiliza muitas emoções e com muita intensidade. Em especial questões familiares, passadas e subjetivas podem lhe motivar raiva, intensidade e outras emoções desafiadoras. O momento lhe pede que reconheça e acolha suas emoções, mas também se permita um senso de individualidade para além dos contextos familiares e de pessoas mais próximas.



AQUÁRIO (Nascidos entre 21/1 e 19/2)



A conjunção de Lua e Marte hoje lhe trazem grande ímpeto e emoção no setor comunicativo, mas deve ter muita atenção e cautela para não ser agressivo gratuitamente. Sua mente e ideias estão mais aceleradas e lhe pedem que expresse a si mesmo com autenticidade. Mas também padrões subconscientes se apresentam. Saiba respirar fundo, refletir e aí sim comunicar com muita autenticidade o que for necessário.



PEIXES (Nascidos entre 20/2 e 20/3)



A conjunção de Lua e Marte hoje lhe traz intensidade em defender os seus valores e o que lhe pertence. Mas deve tomar cuidado para não ser reativo ou injusto no processo. Pode ser um ótimo dia para limpar e jogar foras velhos pertences, assim como terá força de organização. Atenção para não ser impulsivo ao lidar com dinheiro e finanças, mas saiba se dar prazeres na medida certa.



Igomer Henrique é astrólogo e terapeuta holístico em modalidades diversas. Buscando sempre uma astrologia em prol do autoconhecimento e baseada nos movimentos astrológicos. Instagram: @epifaniasdevenus / @igomer_henrique