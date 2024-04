A Autêntica (Rua Álvares Maciel, 312 – Santa Efigênia) comemora nesta quinta-feira (25/4) nove anos de existência. Para celebrar a efeméride, uma programação especial que se estende também para amanhã e sábado (26 e 27/).

Hoje, a partir das 20h, shows do duo Mordomo, formado por Bernardo Dias e Fernando Persiano e discotecagem da DJ Dani-se. Completando a noite, a casa recebe o Pato Fu. A banda mineira, anunciada recentemente como uma das atrações do Rock in Rio, é dona de hits como "Sobre o tempo" e versão de "Ando meio desligado", dos Mutantes. Liderado por Fernanda Takai (voz), o Pato Fu tem em sua formação John Ulhoa (guitarra), Ricardo Koctus (baixo), Xande Tamietti (bateria) e Richard Neves (teclados).

Na noite seguinte, show de Blak Alien e no sábado (27/4), o guitarrista Mike Stern, que fez parte da banda de Miles Davis, entre 1981 e 1983. Ingressos disponíveis no site www.aautentica.com.br.