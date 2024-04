ESCORPIÃO (Nascidos entre 23/10 e 21/11)

O momento lhe traz necessidade de cura de seu valor no serviço, rotina, tarefas, trabalho e /ou saúde. Busque reavaliar quanto cobra por seus serviços e trabalho, ou se tem expresso um senso de valor do seu ofício. As relações de trabalho e com prestadores de serviço também carecem de objetividade e honestidade. Na saúde, busque evitar indulgências desnecessárias.





Curando os valores

A conjunção de Vênus e Quíron em Áries traz à tona feridas ligadas ao amor e aos valores que devem ser curadas. A impulsividade ao se relacionar ou no uso das finanças deve ser trabalhada. Potencial para se recuperar uma energia de autoestima e senso de valorização pessoal, assim como de honestidade e retidão nas relações.

Igomer Henrique é astrólogo e terapeuta holístico em modalidades diversas. Buscando sempre uma astrologia em prol do autoconhecimento e baseada nos movimentos astrológicos. Instagram: @epifaniasdevenus / @igomer_henrique