Estímulo para fala

Ocorre uma segunda conjunção de Mercúrio e Nodo Norte em Áries, trazendo a necessidade de nos expressar e comunicar com veracidade e individualidade. Há motivação para expressar o ponto de vista pessoal e falar intensamente. A proximidade de Quíron, todavia, nos relembra que devemos ter cuidado para não usar a fala de forma agressiva, mas curativa. O bom aspecto com a Lua em Sagitário nos motiva a expressar o positivo e uma visão de longo alcance.



ÁRIES (Nascidos entre 21/3 e 20/4)



O dia de hoje lhe traz grande necessidade de verbalizar quem você é, sua individualidade e ponto de vista. Busque ser autêntico, mas saiba também se moderar para não ser agressivo gratuitamente e de qualquer forma. Suas emoções estão mais livres, selvagens e otimistas, lhe fazendo focar muito no que sonha e deseja para seu futuro e trazendo um senso mais aventureiro à tona.



TOURO (Nascidos entre 21/4 e 20/5)



O dia de hoje lhe dá grande estímulo para um diálogo interno. Aprenda a escutar suas emoções e questões mais subjacentes. Oração, afirmações criativas e tudo aquilo que lhe possa auxiliar no campo sutil estão potencializados. Suas emoções passam por uma intensa reciclagem hoje, lhe trazendo uma maior motivação para reciclar o que for preciso.



GÊMEOS (Nascidos entre 21/5 e 20/6)



Mercúrio, seu regente, está com força ampliada agora. Em especial na relação com amizades, grupos, online e com o coletivo, busque expressar a si mesmo com clareza. Mas também esteja atento para não ser agressivo de forma desnecessária. A posição lunar lhe traz maior necessidade de se abrir emocionalmente com os outros, acolher e ser acolhido, mas sem perder sua liberdade.



CÂNCER (Nascidos entre 21/6 e 21/7)



O dia de hoje lhe potencializa muito a comunicação profissional e de sua autoridade. Busque expressar quem você é, suas capacidades e talentos. Mas lembre-se de fazer isso de forma curativa e não agressiva. A Lua, sua regente, se encontra no seu setor da vida material e potencializa ainda mais sua segurança emocional em trabalhar, ser eficiente e realizar algo de produtivo na vida.



LEÃO (Nascidos entre 22/7 e 22/8)



O dia de hoje lhe facilita pensar de forma mais intuitiva, se conectar com sua fé, princípios e metas. Será chamado a falar mais sob seu ponto de vista e inspirar os outros. Todavia, cuidado para não querer forçar o outro com suas opiniões e visões de mundo. Suas emoções lhe trazem um tanto mais de centramento em si mesmo e na sua perspectiva pessoal.



VIRGEM (Nascidos entre 23/8 e 22/9)



Mercúrio, seu regente, está com força ampliada agora. Em especial no campo emocional, você deve aprender a observar, sentir e raciocinar. Questões emocionais profundas devem ser integradas agora, em especial se suprimiu sua raiva e individualidade. A posição lunar lhe facilita a interiorização, libertação emocional e busca por aquilo que é familiar e traz segurança.



LIBRA (Nascidos entre 23/9 e 22/10)



O dia de hoje lhe pede comunicação com os outros. Este é um momento propício para se ter diálogos honestos com o outro, seu parceiro e na vida social. Mas cuidado para não ser agressivo, mas que seja curativo e enfático em suas colocações. A posição lunar lhe traz a necessidade de dialogar e expressar abertamente suas emoções, facilitando o processo.



ESCORPIÃO (Nascidos entre 23/10 e 21/11)



O dia de hoje lhe traz grande conexão com o mundo material e seu funcionamento. Busque trabalhar, executar rotinas e cuidar da saúde de forma assertiva, intensa, mas também curativa, respeitando seus limites. Suas emoções lhe conectam de forma expansiva e otimista com seu senso de valor próprio, estimulando a vibração de prosperidade e abundância.



SAGITÁRIO (Nascidos entre 22/11 e 21/12)



O dia de hoje lhe facilita se expressar exatamente como você é. Estará mais focado em expressar sua consciência e criatividade do que agradar a quem seja. Mas cuidado para que seja feito de forma curativa e não agressiva. A Lua no seu signo (solar ou ascendente) lhe faz emergir ainda mais sua subjetividade e segurança em ser fiel a si mesmo primeiro.



CAPRICÓRNIO (Nascidos entre 22/12 e 20/1)



O dia de hoje lhe possibilita uma conexão e diálogo internos. Busque esquecer um pouco do mundo lá fora e abra espaço para escutar suas emoções, sonhos e desejos. Excelente momento para se dialogar sobre o que sente, mas cuidado para não ser agressivo, mas curativo. A posição lunar lhe pede transcendência e sacrifício de velhos padrões emocionais.



AQUÁRIO (Nascidos entre 21/1 e 19/2)



O dia de hoje lhe estimula a se comunicar, estudar, ventilar ideias e usar do melhor de sua força mental. Sentirá grande necessidade de falar de forma autêntica, mas evite agressividade. Use a fala honesta e direta de maneira curativa. Suas emoções lhe pedem novidades, pertencimento a grupos e coletividades e cultivo positivo das amizades.



PEIXES (Nascidos entre 20/2 e 20/3)



O dia de hoje lhe traz a possibilidade de expressar seus valores pessoais de forma assertiva. Estará bem mais focado no que é seu. Busque agora ordenar sua vida material e pertences, assim como deve lutar por melhorias na sua vida financeira. A posição lunar lhe traz segurança em sua capacidade profissional e de trazer melhorias e conquistas no campo material.



Igomer Henrique é astrólogo e terapeuta holístico em modalidades diversas. Buscando sempre uma astrologia em prol do autoconhecimento e baseada nos movimentos astrológicos. Instagram: @epifaniasdevenus / @igomer_henrique