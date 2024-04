AQUÁRIO (Nascidos entre 21/1 e 19/2)

Os próximos 30 dias lhe marcam a consciência de sua vida particular, emocional e familiar. Este é um excelente período para olhar para dentro e resolver o que for preciso. Terá clareza e pragmatismo para se lidar com o campo emocional. Busque aquilo que realmente lhe nutre e ampara. Clareza quanto a questões do passado, emocionais e pessoais.







Sol em Touro

O Sol entra em Touro. Os próximos 30 dias são marcados pela consciência de nosso senso de valor próprio, prazer, conforto, satisfação e segurança material. Busque clareza na definição do que são seus valores. Brilho que vem através da capacidade de se bancar, nutrir e gerar valor. Necessidade de consciência através do realismo, pragmatismo, prazer e vivências materiais.

Igomer Henrique é astrólogo e terapeuta holístico em modalidades diversas. Buscando sempre uma astrologia em prol do autoconhecimento e baseada nos movimentos astrológicos. Instagram: @epifaniasdevenus / @igomer_henrique