Centramento e depuração emocional

A Lua entra no signo de Leão, trazendo um clima emocional mais criativo, autocentrado e de coragem. Busca por grandeza emocional, aventura e alegria. Todavia, a oposição a Plutão em Aquário nos coloca frente a frente com questões emocionais profundas do(s) outro(s). Necessidade de depuração emocional nas relações e saber enxergar tudo sob um prisma mais amplo, mas sem perder a si mesmo de vista.



ÁRIES (Nascidos entre 21/3 e 20/4)



A posição lunar lhe facilita enraizar em si mesmo, sua consciência e criatividade. Está mais focado em si mesmo e no que está perto de si. Todavia, a oposição a Plutão lhe desafia a ser você mesmo perante os grupos e opiniões públicas, assim como lapidar suas emoções no que precisar. Amizades e grupos podem lhe desafiar a enxergar algo maior, mas lembre-se de também ser fiel a si mesmo.



TOURO (Nascidos entre 21/4 e 20/5)



A posição lunar lhe traz necessidade de recolhimento, lar, família, sonhos e introspecção, tudo isso num gestar de si mesmo. Todavia, o mundo lá fora, carreira e compromissos podem lhe demandar fortemente. Necessidade de transformação emocional para lidar com figuras de autoridade, assim como se lapidar para assumir mais seu papel no mundo a partir de seus sonhos mais verdadeiros.



GÊMEOS (Nascidos entre 21/5 e 20/6)





A posição lunar lhe estimula a se comunicar a partir de seu ponto de vista mais pessoal e subjetivo. Está mais seguro de si mesmo e para falar pessoalmente. Todavia, a oposição com Plutão mostra que certas crenças coletivas podem atritar com isso. Ou então suas próprias crenças e dogmas podem lhe desafiar na veracidade da fala. Seja como for, busque lapidar suas emoções para expressar o que for real.



CÂNCER (Nascidos entre 21/6 e 21/7)



A posição lunar lhe faz mais aterrado e seguro no seu senso de valor próprio. Isso deve ser vivido com plenitude agora. Todavia, a oposição a Plutão mostra que há uma profunda necessidade de partilha; busque viver a troca, a sexualidade e o aprofundamento, mas lembre-se de não se abandonar no processo. Nutra a si mesmo para ter o que realmente dividir.



LEÃO (Nascidos entre 22/7 e 22/8)



A posição lunar lhe traz maior individualidade e subjetividade, já que a Lua se encontra no seu signo (solar ou ascendente). Escute a si mesmo e sua sensibilidade. Todavia, a oposição a Plutão mostra que será preciso se abrir para aprofundar nas relações e parcerias. Esteja aberto a outros pontos de vista, mas não abandone a si mesmo neste processo.



VIRGEM (Nascidos entre 23/8 e 22/9)



A posição lunar lhe traz um tanto mais de introspecção, estados meditativos, sonhos e necessidade de conexão com realidades mais sutis. Todavia, a oposição a Plutão mostra que questões da vida material, trabalho, rotina e/ou saúde também pedem expressão. Questões emocionais são ativadas pode desafios da vida material e será preciso lapidar as emoções para transformar de verdade os problemas da vida objetiva.



LIBRA (Nascidos entre 23/9 e 22/10)



A posição lunar lhe traz segurança num senso de unidade e pertencimento a grupos, amizades e/ou no coletivo. Busca por se divertir e trocar com os outros. Todavia, a oposição a Plutão mostra que você está aprofundando em si mesmo e pode querer se posicionar de forma diferente dos outros, o que pode ser curativo. Busque equilibrar suas emoções para viver o social, mas sendo você por inteiro.



ESCORPIÃO (Nascidos entre 23/10 e 21/11)



A posição lunar lhe traz um forte senso de dever, carreira, compromisso e autoridade. Tudo isso deve ser vivido na plenitude. Todavia, a oposição a Plutão, seu regente, mostra que emoções estão sendo transmutadas e que isso pode lhe fazer reavaliar os rumos de carreira e se determinados compromissos são realmente válidos. Atenção na forma como lida emocionalmente com figuras de autoridade.



SAGITÁRIO (Nascidos entre 22/11 e 21/12)

A posição lunar lhe traz grande necessidade instintiva de se aventurar, buscar novidades, futuro, viagens e novas possibilidades, o que deve ser vivido. Todavia, a oposição a Plutão lhe relembra que deve ter um senso de realidade aprofundado para não ficar só na idealização. Discussões acerca de religião, filosofia e crenças pedem mais aprofundamento intelectual e menos reatividade.



CAPRICÓRNIO (Nascidos entre 22/12 e 20/1)



A posição lunar lhe impele a buscar mais partilha, sexualidade, troca e aprofundamento emocional, o que merece ser vivido. Todavia, a oposição a Plutão lhe relembra que deve aprofundar num senso de valor próprio para não se perder nos outros. Ou ainda, que não deve exceder no uso de seus recursos pelos outros de forma indiscriminada. Busque equilíbrio entre dar e receber.





AQUÁRIO (Nascidos entre 21/1 e 19/2)

A posição lunar lhe conecta emocionalmente aos outros, casamento, parcerias e/ou vida social. Tudo isso pode e deve ser vivido com alegria e criatividade. Todavia, a oposição a Plutão no seu signo (solar ou ascendente) lhe pede que aprofunde em si mesmo para não ficar na mão do outro. Busque expressar a si mesmo por inteiro antes de buscar unidade de relação. Amadureça a si mesmo para melhorar o estar junto do outro.



PEIXES (Nascidos entre 20/2 e 20/3)



A posição lunar lhe traz enraizamento no trabalho, rotinas e cuidados com saúde. Estes aspectos devem ser vividos com alegria e criatividade. Todavia, a oposição a Plutão mostra que certos aspectos emocionais, psicológicos, sutis e/ou espirituais precisam ser levados em conta. Busque entender a si mesmo profundamente, se tem se sabotado, busque processos terapêuticos e afins. Tudo isso lhe melhora agora a qualidade do plano material.

Igomer Henrique é astrólogo e terapeuta holístico em modalidades diversas. Buscando sempre uma astrologia em prol do autoconhecimento e baseada nos movimentos astrológicos. Instagram: @epifaniasdevenus / @igomer_henrique