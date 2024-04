Lua Crescente em Câncer

A Lua Crescente entra em Câncer. Em sua regência natural, suas qualidades são enfatizadas: amor, acolhimento, maternidade, contato com o mundo interior, subjetividade, sensibilidade. Tudo isso vai gradativamente aumentando nesta fase. Busque se nutrir daquilo que pede sua alma e escute sua sensibilidade.



ÁRIES (Nascidos entre 21/3 e 20/4)



É preciso abrir espaço para a expressão da sensibilidade, da vida afetiva e familiar. Seus sonhos íntimos falam mais alto hoje. Procure tempo para a expressão de sua intimidade, para viver o aconchego do seu lar, a amorosidade familiar. Momento para expandir sua vida pessoal, melhorar seu ambiente pessoal e entender suas questões emocionais.



TOURO (Nascidos entre 21/4 e 20/5)



A vida te pede mais flexibilidade de ideias, pensar com mais empatia e se colocando no lugar do outro. Busque expandir suas ideias, ler e se comunicar, em especial quando isto se relacione ao seu mundo subjetivo e emoções pessoais. Cultivo da imaginação, criatividade e da doação de palavras amigas, consoladoras ou afetivas.



GÊMEOS (Nascidos entre 21/5 e 20/6)



Se nutra, se ame, se permita o processo regenerativo. Lembre-se de contar mais consigo mesmo e não criar vínculos de dependência doentia. Amor próprio é fundamental aqui. Cuide bem também de sua vida financeira, valorize aquilo que já conquistou e expresse seu amor de maneira prática. Se dê prazer e cuidados, pois isto lhe trará segurança.



CÂNCER (Nascidos entre 21/6 e 21/7)



Hoje sua sensibilidade fala mais alto, pois seu regente, a Lua, está transitando pelo seu signo. A fase Crescente lhe aumenta a sensibilidade, necessidade de expressão e doação afetiva. Busque viver de acordo com seu ritmo interior, tire tempo para cuidar daquilo que te alimenta a alma. Forte magnetismo e capacidade de mobilizar energias.



LEÃO (Nascidos entre 22/7 e 22/8)



O quanto você tem ouvido seu lado espiritual? Momentos de recolhimento podem ser ótimos para recarregar as baterias e buscar inspiração. Sua conexão com o mundo subjetivo, psicológico, espiritual e artístico se faz forte hoje. É preciso encontrar segurança naquilo que vai além do mundo material. A espiritualidade é hoje como uma mãe generosa.



VIRGEM (Nascidos entre 23/8 e 22/9)



Você é lembrado que não pode ficar somente preso no seu mundo particular. O mundo te chama, necessitado do seu amor e da sua contribuição. Sua sensibilidade fala mais alto e lhe pede que dê o melhor de si para o mundo. Sua sensibilidade é força. Força materna e coesiva nas amizades, grupos e na contribuição com o coletivo.



LIBRA (Nascidos entre 23/9 e 22/10)





Você está cheio de potencial para realizar no mundo lá fora, na carreira. Sua realização material pode te dar uma sensação de lar e família. Busque expandir sua imagem profissional e movimente aquilo que ambiciona. Use de seu magnetismo pessoal para atrair o melhor em termos materiais. Segurança em gerir a vida à sua maneira.



ESCORPIÃO (Nascidos entre 23/10 e 21/11)



Busque maior amparo e acolhimento espirituais, na sua fé, nas suas crenças. Veja o lado maior da vida, filosofe, tenha visão panorâmica. Seu poder mental carece de mais sensibilidade para produzir melhor. Sua crença nas possibilidades futuras se faz grande e deve ser alimentada. Seja como uma mãe generosa e doe acolhimento e cuidado com amor universal.



SAGITÁRIO (Nascidos entre 22/11 e 21/12)



Momento para se voltar para o terreno da transformação energética e emocional. Procure vivenciar a energia da abundância, coloque os bens materiais para circular. Se permita a vivência afetiva e /ou sexual. Estará demonstrando seu afeto generosamente, cuidando e buscando reciprocidade emocional. Forte magnetismo emocional operante.



CAPRICÓRNIO (Nascidos entre 22/12 e 20/1)



Se permita mais amor nas relações e parcerias. A Lua passa por aqui, te sensibilizando para o outro. Busque expandir suas relações e demonstrar mais acolhimento, afeto e empatia. A segurança virá de se permitir o aprofundamento emocional nas relações, de se sentir pertencente às parcerias e/ou vida social. Acolhimento mútuo.



AQUÁRIO (Nascidos entre 21/1 e 19/2)



O trabalho feito com amor te trará paz de espírito. Sendo produtivo no mundo terá maior senso de segurança e afeto. Pode ser que tenha de prestar serviços, amparar, acolher ou cuidar de outras pessoas e isto pode lhe agregar muito hoje. Arrume seu ambiente e também aprenda a escutar as mensagens do seu corpo físico.





PEIXES (Nascidos entre 20/2 e 20/3)



Hoje você deve se fortalecer, buscando cuidar de si mesmo e de suas necessidades reais. Se ame e se permita criatividade. Expresse sua afetividade sendo fiel ao seu coração. Deixe a criança interna brincar, faça arte, faça algo novo, se permita a segurança se ser fiel a si mesmo. Momento para se cuidar e se nutrir com alegria e autoamor.

Igomer Henrique é astrólogo e terapeuta holístico em modalidades diversas. Buscando sempre uma astrologia em prol do autoconhecimento e baseada nos movimentos astrológicos. Instagram: @epifaniasdevenus / @igomer_henrique