Eclipse Solar em Áries

Ocorre hoje um Eclipse Solar em Áries, no qual a Lua cobre o Sol neste signo, nos pedindo que resgatemos quem somos profundamente, nossa personalidade e individualidade reais. Volte para si mesmo, se acolha antes de esperar isso dos outros. Momento propício para nutrir seus potencias e também se fortalecer em sua individualidade, resgatando partes importantes de si mesmo que podem ter sido esquecidas ou suprimidas.



ÁRIES (Nascidos entre 21/3 e 20/4)



O Eclipse Solar no seu signo (solar ou ascendente) lhe leva a um mergulho dentro de si mesmo. A finalidade é resgatar sua individualidade, vontade própria e capacidade de agir de acordo. Busque resgatar partes de si mesmo que não expressa há tempos ou então aquelas que ainda não se expressaram. Momento para acolher a si mesmo em todo seu potencial individual.



TOURO (Nascidos entre 21/4 e 20/5)



O Eclipse Solar em Áries lhe pede um último mergulho em sua psique antes do início de seu novo ciclo solar. Momento para se resgatar questões importantes de personalidade e individualidade relegadas ao inconsciente. Haverá muito foco agora em questões emocionais, psicológicas e/ou espirituais. Se dê tempo para nutrir estes potenciais e florescer logo adiante.



GÊMEOS (Nascidos entre 21/5 e 20/6)



O Eclipse Solar lhe pede resgate de sua atuação para com o coletivo. Busque neste período repensar o que faz pelos semelhantes, pelo planeta e como você age nestes contextos. Pode necessitar estar um pouco mais na sua para refletir e ponderar quanto a amizades, grupos e vida social. Reavalie que tipo de comunidade e vida social você realmente deseja em sua vida.





CÂNCER (Nascidos entre 21/6 e 21/7)



O Eclipse Solar lhe pede que encare questões ligadas à autoridade, carreira e independência. Busque resgatar o fogo interno, aquilo que lhe move no sentido de vocação, compromissos e realizações. Momento para se nutrir novos potenciais de trabalho para florescer em breve. Também reflita sobre como foi sua vida profissional no passado e o que aprender nestes contextos que pode ser útil agora.



LEÃO (Nascidos entre 22/7 e 22/8)



O Eclipse Solar lhe pede um resgate de suas crenças, fé e objetivos maiores. O Sol, seu regente, está sendo eclipsado e será preciso um mergulho interno para redescobrir propósitos e sentidos. Este momento pode lhe pedir um tanto de interiorização para que você reavalie o sentido e propósito da vida, assim como sua fé e quais seus reais objetivos daqui em diante.



VIRGEM (Nascidos entre 23/8 e 22/9)



O Eclipse Solar lhe pede um grande mergulho dentro de si mesmo, buscando corajosamente limpar e depurar emoções tóxicas. Também questões ligadas a heranças, sexualidade e partilhas são mobilizadas. Momento propício para resgatar suas vontades e desejos afetivos e/ou sexuais. Busque se nutrir de afeto de forma corajosa e reconheça o que sente.



LIBRA (Nascidos entre 23/9 e 22/10)



O Eclipse Solar lhe pede grande revisão dos relacionamentos, parcerias, casamento, justiça e/ou vida social. Será preciso resgatar outras formas de se lidar com os outros e o convívio social, buscando mais veracidade. Se permita o ponderar e refletir antes de tomar quaisquer decisões. Busque ser honesto para consigo para entender e mudar os padrões do relacionar.



ESCORPIÃO (Nascidos entre 23/10 e 21/11)



O Eclipse Solar lhe traz a necessidade de reavaliar toda sua vida material. Deve se questionar em sua iniciativa no trabalho, saúde e organização material. Resgate da força de vontade e reavaliação de como lida com o mundo material. Reavaliação de propósito de trabalho, cuidados com corpo e saúde e também de métodos e questões rotineiras no geral.



SAGITÁRIO (Nascidos entre 22/11 e 21/12)



O Eclipse Solar lhe traz profunda necessidade de resgatar seu poder pessoal, singularidade e criatividade. Busque dentro de si mesmo sua verdadeira força, alegria e capacidade de fazer por si mesmo. Seu referencial deve ser você mesmo, portanto se permita algum tempo sozinho. Deve se cuidar e se nutrir. Reavaliação na relação com os filhos e criatividade.



CAPRICÓRNIO (Nascidos entre 22/12 e 20/1)



O Eclipse Solar lhe traz um profundo mergulho interior, sendo preciso resgatar e reciclar emoções guardadas e não trabalhadas. Deve resgatar sua força e assertividade emocional, assim como uma independência emocional, mas sem perder a sensibilidade. Questões do passado, familiares e emocionais tendem a ser um foco central neste período.



AQUÁRIO (Nascidos entre 21/1 e 19/2)



O Eclipse Solar lhe traz necessidade de mudanças no campo mental. Deve resgatar ideias que estejam mais em sintonia com sua personalidade e assertividade. Também reavaliação da forma como se comunica. Busque silenciar a mente primeiro antes de se comunicar no impulso. Seu campo mental estará um tanto nostálgico e pode ser um momento de resgatar ideias importantes do passado.





PEIXES (Nascidos entre 20/2 e 20/3)

O Eclipse Solar lhe traz necessidade de reavaliar sua vida material, finanças, valores e talentos. Será preciso resgatar a força interna para se nutrir e vencer na vida. Reavaliação de como gerencia seus gastos e investimentos. Momento propício para nutrir seus talentos, resgatar alguns importantes do passado e se dar muito acolhimento, prazer e bem estar.

Igomer Henrique é astrólogo e terapeuta holístico em modalidades diversas. Buscando sempre uma astrologia em prol do autoconhecimento e baseada nos movimentos astrológicos. Instagram: @epifaniasdevenus / @igomer_henrique