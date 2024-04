ÁRIES (Nascidos entre 21/3 e 20/4)

Vênus entra no seu signo (solar ou ascendente) e lhe faz mais sociável, vaidoso, charmoso e disposto a interagir. Busque entender agora o que há de mais valor em si mesmo e foque em nutrir estas qualidades. Seu impulso de relacionar será mais intenso, já que estará reconhecendo mais sua necessidade de não se isolar, mas de ter trocas que devem ser saudáveis.

Vênus em Áries

Vênus entra no signo de Áries. Aqui ganhamos um maior impulso e ímpeto para viver o amor e as finanças. Necessidade de autenticidade nas relações e no amor, sem máscaras. Cuidado, porém, com a impulsividade no relacionar. Nas finanças estamos mais aguerridos para lutar pelo nosso valor e ganhos, mas também devemos ter cautela com gastos impulsivos. Reconhecimento do valor próprio e ação para o prazer e troca.

Igomer Henrique é astrólogo e terapeuta holístico em modalidades diversas. Buscando sempre uma astrologia em prol do autoconhecimento e baseada nos movimentos astrológicos. Instagram: @epifaniasdevenus / @igomer_henrique