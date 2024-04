CAPRICÓRNIO (Nascidos entre 22/12 e 20/1)

Este período lhe faz a mente se voltar mais para o amor sublime, a caridade, o prazer e alegria. Mentalidade mais amorosa e otimista. Pode expressar aqui o amor pelo conhecimento, que será um tanto intuitivo. Palavras gentis e afetivas lhe farão muito bem. Haverá capacidade de enxergar o amor à sua volta e nas relações como um todo.



Amor sublime

A conjunção de Vênus com Netuno em Peixes nos abre para uma profunda sensibilidade e amor para com as pessoas e o todo. Sendo Netuno a oitava acima de Vênus, leva o amor para níveis sublimes, universais e mesmo angelicais. Fluidez no amor, generosidade material, afetiva e espiritual.

Igomer Henrique é astrólogo e terapeuta holístico em modalidades diversas. Buscando sempre uma astrologia em prol do autoconhecimento e baseada nos movimentos astrológicos. Instagram: @epifaniasdevenus / @igomer_henrique