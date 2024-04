SAGITÁRIO (Nascidos entre 22/11 e 21/12)

Sua sensibilidade está muito intensa neste período. Sua vontade de amar e acolher as pessoas será alta. Seu senso de compaixão e acolhimento está belo e sublime. Busque vibrar toda essa amorosidade, acolhendo quem precisa. Seu amor pelo lar, sonhos pessoais, família e raízes se faz mais evidente. Se rodeie de amor e prazer na vida pessoal.





Leia também o horóscopo para os outros signos

Amor sublime

A conjunção de Vênus com Netuno em Peixes nos abre para uma profunda sensibilidade e amor para com as pessoas e o todo. Sendo Netuno a oitava acima de Vênus, leva o amor para níveis sublimes, universais e mesmo angelicais. Fluidez no amor, generosidade material, afetiva e espiritual.

Igomer Henrique é astrólogo e terapeuta holístico em modalidades diversas. Buscando sempre uma astrologia em prol do autoconhecimento e baseada nos movimentos astrológicos. Instagram: @epifaniasdevenus / @igomer_henrique