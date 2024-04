LIBRA (Nascidos entre 23/9 e 22/10)

Vênus, sua regente, se encontra com Netuno no sublime signo de Peixes. Há grande sensibilização para que você cumpra suas tarefas com muito amor, doando de si mesmo e de sua força de trabalho generosamente. Acolhimento das pessoas na rotina. Excelente para trazer mais amor, beleza e prazer para a rotina e trabalho. Amor sublime com propósitos úteis e práticos.

Leia também o horóscopo para os outros signos

Amor sublime

A conjunção de Vênus com Netuno em Peixes nos abre para uma profunda sensibilidade e amor para com as pessoas e o todo. Sendo Netuno a oitava acima de Vênus, leva o amor para níveis sublimes, universais e mesmo angelicais. Fluidez no amor, generosidade material, afetiva e espiritual.

Igomer Henrique é astrólogo e terapeuta holístico em modalidades diversas. Buscando sempre uma astrologia em prol do autoconhecimento e baseada nos movimentos astrológicos. Instagram: @epifaniasdevenus / @igomer_henrique