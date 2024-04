CÂNCER (Nascidos entre 21/6 e 21/7)

Sua conexão com a fé e com o divino ganha um tom sublime e transcendental. Sua fé será um tanto mística e enxergará o lado belo e harmonioso do divino. Também ótimo para vivenciar seus princípios e visões de mundo com harmonia. Busca pelo amor como algo livre, leve e espiritual. Se permita a expansão conjunta, mas sob um tom leve e universal.

Amor sublime

A conjunção de Vênus com Netuno em Peixes nos abre para uma profunda sensibilidade e amor para com as pessoas e o todo. Sendo Netuno a oitava acima de Vênus, leva o amor para níveis sublimes, universais e mesmo angelicais. Fluidez no amor, generosidade material, afetiva e espiritual.