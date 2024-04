GÊMEOS (Nascidos entre 21/5 e 20/6)

Este trânsito lhe desperta o que tem de melhor para oferecer ao mundo, em sua carreira, projeção e obrigações. Projetará intensamente seu valor profissional e terá senso de cooperação. Seu brilho será forte. Relação mais afetuosa com figuras de autoridade. Também amor sublime na vivência da maternidade/paternidade. Cumpra suas obrigações com devoção e amor.





Amor sublime

A conjunção de Vênus com Netuno em Peixes nos abre para uma profunda sensibilidade e amor para com as pessoas e o todo. Sendo Netuno a oitava acima de Vênus, leva o amor para níveis sublimes, universais e mesmo angelicais. Fluidez no amor, generosidade material, afetiva e espiritual.