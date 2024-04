TOURO (Nascidos entre 21/4 e 20/5)

Vênus, sua regente, se encontra com Netuno no sublime signo de Peixes. Você é sensibilizado para a vivência do amor fraterno e com equidade para todos, Seus ideais de compaixão e amor devem ser distribuídos generosamente. Amor fraterno, amor para todos, amor sublime nas amizades. Sua sensibilidade será de grande contribuição nos contextos coletivos.





Amor sublime

A conjunção de Vênus com Netuno em Peixes nos abre para uma profunda sensibilidade e amor para com as pessoas e o todo. Sendo Netuno a oitava acima de Vênus, leva o amor para níveis sublimes, universais e mesmo angelicais. Fluidez no amor, generosidade material, afetiva e espiritual.